Ambientalistas lanzan puré de papa a un Monet en Alemania | Video

Ambientalistas lanzan puré de papa a un Monet en Alemania | Video

Un grupo de activistas ecológicos lanzó puré de papa al cuadro 'Los almiares' (Les Meules), del pintor impresionista Claude Monet, exhibido en el Museo... 23.10.2022

2022-10-23T19:54+0000

2022-10-23T19:54+0000

2022-10-23T19:54+0000

El ataque fue perpetrado por cuatro integrantes del colectivo Última Generación, grupo que se adjudicó la acción en redes sociales, donde explicaron que su objetivo fue llamar la atención sobre el cambio climático y sus devastadores efectos sobre la Tierra. A través de Twitter, el colectivo Última Generación recordó que Monet amaba la naturaleza y cuestionó por qué genera más miedo el ataque a una obra de este tipo que las consecuencias del cambio climático.Según informes policiacos, las autoridades alemanas detuvieron a los cuatro activistas participantes acusados de daño a la propiedad.A través de redes sociales, el Museo Barberini informó que el cuadro no sufrió ningún daño debido a que está protegido con un cristal, por lo cual la obra podrá estar en exposición nuevamente a partir del 26 de octubre.Apenas el pasado 14 de octubre el grupo de activistas climáticos Just Stop Oil arrojó puré de tomate al cuadro Los girasoles, del pintor neerlandés Vincent Van Gogh, exhibido en la National Gallery de Londres, también como una forma de llamar la atención sobre el fenómeno del calentamiento global. Al igual que con el cuadro de Monet, la obra no sufrió daños debido a que está protegida con un cristal, aunque el marco sí tendrá que ser arreglado.

