Alberto Fernández inaugura nuevo período de sesiones de la CEPAL

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó el acto de inauguración del 39º período de sesiones de la Comisión Económica... 24.10.2022, Sputnik Mundo

Argentina recibió de Costa Rica la presidencia pro témpore de la Cepal y se convirtió en anfitriona del organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de 59 años, destacó el gobernante al inicio de su discurso.A continuación, Fernández advirtió que el conflicto en Ucrania "genera un impacto negativo sobre la economía global y América Latina no puede escapar a ello".La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) "preanuncia una hambruna que afectará a más de 300 millones de habitantes como consecuencia de la falta de alimentos que la guerra depara", señaló.En esta coyuntura, el gobernante puso en valor la integración productiva y las cadenas de valor regionales, y advirtió que el papel de la CEPAL, en este contexto, "es determinante".Con tal contexto, la CEPAL "nos ofrece un espacio privilegiado para una construcción colectiva y pluralista", añadió.PropuestasDurante el ejercicio de su presidencia pro témpore, Argentina propondrá reducir la brecha tecnológica, incluir a los países en la cadena de valor como eslabones que sumen tecnología y empleo, impulsar políticas que incentiven las energías renovables, y desarrollar la produccioń de minerales estratégicos, como el litio y el hidrógeno."Ahora que el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) ha vuelto a manos latinoamericanas y del Caribe, necesitamos recursos para que la transformación que planteamos pueda materializarse", sostuvo el presidente.El Gobierno de Fernández insiste en que el próximo presidente del BID debe proceder de América Latina y el Caribe, tras la reciente destitución del estadounidense Mauricio Clave-Carone.Durante su ponencia, el mandatario argentino también defendió el concepto de justicia climática, al subrayar que no todos los países son igualmente responsables del recalentamiento planetario.Asimismo, el jefe de Estado propuso trabajar en pos de la conectividad, la infraestructura digital y la industria 4.0.Antes de concluir, Fernández también se refirió a la pandemia, al señalar que el COVID-19 "se cobró cuatro veces más vidas en los países más pobres que en los ricos"."La falta de solidaridad global quedó pantente cuando la vacuna fue producida: el 90 por ciento de la producción quedó en poder del 10% de los habitantes del mundo", lamentó.Frente a esta situación, "Argentina sueña con cambiar este presente, pero necesita soñar con sus hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe para que soñando juntos, podamos cambiar tanta desigualdad que nos rodea", finalizó.El documento sobre el que se trabajará durante el período de sesiones se denomina "Hacia la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad", informó el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, en el acto.Antes de la disertación de Fernández, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, aseguró que la CEPAL, creada en 1948, "nunca fue un órgano tecnocrático, sino que siempre tuvo vida, alma y espíritu".Mientras, a través de un mensaje grabado con anterioridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la región crecerá solo 2,7% este año."Dieciséis países aún no han recuperado sus niveles de Producto Interno Bruto (PIB) anteriores a la pandemia y la deuda bruta de los Gobiernos centrales de América Latina se sitúan en niveles de hace 20 años", sostuvo.Además de subrayar la necesidad de un plan de estímulo, Guterres interpeló a los organismos acreedores al pedir mecanismos de alivio de deuda, como canjes de deuda por proyectos de adaptación al clima, y una mayor liquidez, en concreto, con una nueva asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) en el Fondo Monetario Internacional (FMI).En el acto también intervino Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, país que ostentó la presidencia pro témpore del organismo desde 2020.El mandatario recibió con una cena el domingo al secretario ejecutivo de la CEPAL, y a los economistas Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, Mariana Mazzucato, Gabriela Plump y Luca Khun von Bürgsdorff en la residencia presidencial que se encuentra en Olivos, en la provincia de Buenos Aires (este).El encuentro de la CEPAL, al que fueron invitados los 46 Estados miembros y los 14 asociados es la conferencia intergubernamental más importante de este organismo regional de Naciones Unidas.A través de este encuentro, el organismo informa a sus países miembros sobre las actividades efectuadas y sobre la hoja de ruta que continuará el organismo durante los dos siguientes años.Al día siguiente de la apertura de sesiones, las presidencias de los órganos dependientes de la CEPAL rendirán cuentas ante el plenario de las actividades llevadas a cabo desde el período de sesiones anterior.El próximo miércoles 26 de octubre, se convocó el "diálogo de cancilleres", un espacio en el que los ministros de Relaciones Exteriores analizarán la situación económica y social de los países de la región y las condiciones de inversión y producción.Argentina también acoge esta semana dos reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y funcionarios de alto nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), pues el país también ostenta este año la presidencia pro témpore del primer organismo.La nación sudamericana también será sede entre el 7 y el 11 de noviembre de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

