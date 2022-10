https://sputniknews.lat/20221024/el-dominio-de-eeuu-ya-no-funciona-intelectuales-rusos-hablan-de-un-mundo-sin-superpotencias-1131796079.html

"El dominio de EEUU ya no funciona": intelectuales rusos hablan de un mundo sin superpotencias

La estructura de la política mundial cambió a tal punto que los países soberanos en crecimiento ya no aceptarán el dominio de otros, indica el informe anual... 24.10.2022, Sputnik Mundo

En el informe Un mundo sin superpotencias, los autores afirman que el próximo periodo histórico vendrá acompañado de conflictos. En tales circunstancias, la cuestión crucial es cómo garantizar el funcionamiento equilibrado del sistema internacional, en ausencia de un "[país] hegemón y una jerarquía".Se agrega que la simple sustitución de la superpotencia, como ha ocurrido en siglos anteriores, como Estados Unidos en lugar del Reino Unido, no servirá ahora. No obstante, no niegan que China podría convertirse hipotéticamente en el nuevo centro, pero existen varios obstáculos."En primer lugar, el actual líder no tiene ninguna intención de ceder su puesto a Pekín, y todo el sistema bajo su control, sobre todo el financiero y económico, estará destinado a contrarrestarlo. En segundo lugar, China no parece estar preparada ni dispuesta a asumir la carga y los riesgos. En tercer lugar, y lo más importante, la estructura de la política mundial cambió de modo que los estados importantes simplemente no aceptarán el dominio de nadie", se lee en el informe.Además, se indica que la necesidad de una remodelación internacional es extremadamente urgente porque tanto el mundo en su conjunto como los países concretos se enfrentan a un gran número de retos. En su opinión, la crisis provocada por la guerra económica de Occidente contra Rusia "puso de manifiesto el valor de una interacción lo más protegida posible de las interferencias externas, lo que incluye la proximidad geográfica".Los autores declararon que la unión de países sobre la base de los intereses y el principio de complementariedad mutua "también ayudará, con el tiempo, a resolver el principal problema actual que consiste en limitar la eficacia de la infraestructura construida bajo la hegemonía de las superpotencias y, a largo plazo, abandonarla". Según los autores del informe, "en un aspecto, el futuro sistema podría ser similar al modelo de superpotencia tal y como está concebido: no es el poder militar el que debería desempeñar un papel importante, aunque las tensiones político-militares generales en el mundo aumenten durante la fase de transición".Los autores conluyeron que un mundo sin superpotencias necesitaría un sistema de autorregulación. Y la autorregulación implica una libertad de acción mucho mayor, pero también la responsabilidad de la misma. Entonces pasaremos de la última etapa de desmoronamiento a la siguiente la creación.

