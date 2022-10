https://sputniknews.lat/20221024/el-oiea-anuncia-la-visita-de-sus-expertos-a-dos-instalaciones-nucleares-en-ucrania-1131805118.html

El OIEA anuncia la visita de sus expertos a dos instalaciones nucleares en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se están preparando para visitar dos instalaciones nucleares en Ucrania en... 24.10.2022, Sputnik Mundo

Agrega que "el OIEA recibió este una solicitud por escrito de Kiev para enviar equipos de inspectores para llevar a cabo actividades de verificación en las dos instalaciones"."El OIEA se está preparando para visitar los dos sitios en los próximos días. El propósito de las visitas es detectar cualquier posible actividad y material nuclear no declarado", precisa la nota.Previamente, fuentes de varios países informaron de los preparativos de Kiev sobre la fabricación de una bomba sucia, que podría ser utilizada para desprestigiar a Moscú. Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos que no puede generar una explosión atómica, pero puede causar heridas graves y daños al estallar, así como provocar la diseminación de materiales radiactivos en el área.El pasado domingo, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, expresó a sus homólogos de Francia, Turquía y el Reino Unido, la preocupación ante posibles provocaciones por parte de Kiev con el uso de 'bomba sucia'.Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, aseguró el mismo día que Kiev no dispone en su arsenal de este tipo de armas ni tiene planes de obtenerlas.

