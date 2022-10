https://sputniknews.lat/20221024/la-inflacion-en-mexico-desacelera-en-octubre-y-se-ubica-en-853-interanual-1131790248.html

La inflación en México desacelera en octubre y se ubica en 8,53% interanual

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La inflación en México desaceleró en el mes en curso y se colocó en 8,53%, informó el Instituto Nacional de Estadística y... 24.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

📈 mercados y finanzas

inflación

"En la primera quincena de octubre de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor [INPC] aumentó 0,44 por respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8,53%", publicó el organismo estatal en un reporte quincenal.Ese resultado es menor al 8,70% interanual alcanzado en septiembre de este año, con un indicador nacional de precios ubicado en el mayor nivel desde diciembre del 2000, cuando alcanzó el 8,96% interanual."En la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0,54% y la anual, de 6,12%", compara el INEGI.El índice de precios subyacente -que descarta los productos que presentan volatilidad de precios según las estaciones del año- incrementó 0,42% a tasa quincenal y 8,39% anual.En el mismo periodo quincenal, el índice de precios no subyacente subió 0,48% quincenal y 8,95% a tasa anual.Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías tuvieron crecimientos marginales de 0,53%, y los de servicios un 0,30%. Dentro del índice no subyacente, que contempla todos los productos de la canasta básica, a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0,46% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 1,30%.Los precios de los energéticos avanzaron "por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país", explica el informe oficial.El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que un plan del Gobierno para disminuir los precios de los alimentos y combustibles comenzó a arrojar resultados.Comentó además que los precios de gasolinas no han aumentado, gracias a un subsidio gubernamental, mientras que el mayor impacto es en el costo de los alimentos, con una inflación de 4,3%.López Obrador recordó también que el Gobierno firmó con la cadena de supermercados Walmart "un acuerdo especial, para que a la entrada de todas sus tiendas presenten los 24 productos de una canasta básica", que se vende en 1.039 pesos (unos 52 dólares).El mandatario detalló que el Gobierno acordó con tres firmas de supermercados, en compensación, "entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos, y ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados", que no pasarán por controles sanitarios. Walmart distribuye el 25% de todos los alimentos del país, puntualizó.Para contener la inflación, el pasado 29 de septiembre el banco central mexicano acordó elevar la tasa de interés a un máximo histórico de 9,25%, al subir por tercera vez consecutiva el indicador de referencia 0,75 puntos porcentuales.

méxico

