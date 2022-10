'La Nacha': una historia de terror en Tlaxcoaque, las celdas de la represión en México

"Me sacan de la celda y me ponen en los pasillos y veo que comienzan a llegar todos los chicos de prepa [bachillerato], que había muchísimos, me acuerdo, y a todos los pusieron enfrente. Yo dije, bueno, qué será y yo me esperaba lo peor. Y entonces los desnudaron y con la manguera esa contra incendios, que es muy fuerte, los empaparon y después pasaba el fulano ese con la picana, y le daba la electricidad en los testículos, para mí eso fue horrible porque veía el dolor y porque yo me agachaba y ellos me levantaban la cara, o sea, como diciendo: 'no te podemos violar, no te podemos tocar, pero, te vamos a joder con esto'".