Los científicos de Siberia estudian cómo reemplazar la carne con babosas y escarabajos

Los científicos de Siberia estudian cómo reemplazar la carne con babosas y escarabajos

NOVOSIBIRSK, RUSIA (Sputnik) — Los científicos de la Universidad Estatal Nacional de Investigación de Tomsk insisten en que el valor nutricional de las babosas... 24.10.2022

Una de las principales amenazas para la humanidad en el futuro es la crisis alimentaria, por lo que actualmente se desarrolla una búsqueda intensa de nuevos alimentos. Los científicos del Instituto Biológico de la Universidad proponen el consumo de animales invertebrados por los seres humanos y consideran que eso podría resolver el problema de las proteínas.El científico puso como ejemplo a los Países Bajos, en cuyo mayor centro industrial se crían insectos que serán usados como alimentos.Los biólogos de la Universidad de Tomsk llevan a cabo estudios sobre el valor nutricional de varias especies: las babosas grises y rojas y los escarabajos rinocerontes. Los primeros resultados mostraron que, en muchos aspectos, los invertebrados superan a los animales de granja. En particular, la biomasa de las babosas contiene quitina, carbohidratos, vitaminas liposolubles A y E, que no están presentes en los productos cárnicos, habituales para las personas.Los escarabajos presentan un contenido de proteína muy alto. La presencia de vitaminas y calorías en esos insectos es aproximadamente igual que en la masa de las babosas."Al mismo tiempo, la cantidad de proteína en la biomasa de las babosas es comparable al nivel existente en la carne de animales domésticos, y la cantidad de grasa es muchísimo menor, respectivamente, el contenido de calorías de los invertebrados es varias veces menor", aseguran los especialistas la universidad.Por otra parte, según las investigaciones, esos animales presentan un alto contenido de hierro, magnesio, fósforo y zinc, los elementos más importantes para mantener un funcionamiento adecuado del cuerpo humano.Según los biólogos, la carne de invertebrados es una proteína animal pura que contiene aminoácidos esenciales que no se sintetizan en el cuerpo humano. Los invertebrados se pueden usar como alimento, por ejemplo, en forma de un suplemento en polvo.Además, en calidad de comida, los escarabajos y las babosas se contentan con cualquier aserrín "con una pequeña cantidad de enzimas de bajo costo, frutas", y con desechos vegetales.En muchos países ya consumen insectos sin ningún problema: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo unos 2.000 millones de personas añaden insectos a su dieta cotidiana.

