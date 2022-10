https://sputniknews.lat/20221024/que-es-una-bomba-sucia-y-cuales-son-los-peligros-que-representa-esta-arma-preparada-por-kiev-1131803475.html

¿Qué es una bomba sucia y cuáles son los peligros que representa esta arma preparada por Kiev?

¿Qué es una bomba sucia y cuáles son los peligros que representa esta arma preparada por Kiev?

Ante la afirmación hecha por el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, el teniente general Ígor Kirílov, varias dudas han surgido: ¿qué es exactamente un bomba sucia? ¿Cuáles son sus peligros? Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explican que una bomba sucia es una combinación de explosivos, como la dinamita y el polvo o los perdigones radiactivos. También se le conoce como dispositivo de dispersión radiológica (RDD).A diferencia de un arma nuclear, una bomba sucia no puede generar una explosión atómica; sin embargo, esto no significa que sea inofensiva.Una bomba atómica, como las que se lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, implica la división de átomos y una enorme liberación de energía que produce el hongo atómico. Una bomba sucia, en cambio, funciona de forma completamente diferente, ya que "se utiliza dinamita u otros explosivos para dispersar polvo radiactivo, humo u otro material con el fin de provocar una contaminación radiactiva", de acuerdo con los CDC. "El principal peligro de una bomba sucia deriva de la explosión, no la radiación", señalan las autoridades sanitarias estadounidenses en un artículo en el que precisa que la explosión de un artefacto como éste puede causar lesiones de gravedad. Algunas recomendaciones emitidas por los CDC para evitar los daños de las bombas sucias son: Según Ígor Kirílov, el trabajo para crear esta bomba ya está en su fase final y el objetivo de la provocación es acusar a Rusia de haber utilizado armas de destrucción masiva en el teatro de operaciones ucraniano y poner en marcha así una poderosa campaña antirrusa. "La detonación de un artefacto explosivo radiológico llevará inevitablemente a la contaminación radiactiva de un área de hasta varios miles de metros cuadrados", subrayó el funcionario ruso.Al respecto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó la situación y declaró que Rusia planteará en la ONU el tema de la preparación por Kiev de una bomba sucia, y aseguró que la información sobre los preparativos fue comprobada varias veces y no representa "una sospecha infundada".

