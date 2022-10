https://sputniknews.lat/20221024/revelan-que-las-opiniones-de-elon-musk-sobre-ucrania-y-taiwan-incomodan-en-washington-1131776039.html

Revelan que las opiniones de Elon Musk sobre Ucrania y Taiwán incomodan en Washington

Revelan que las opiniones de Elon Musk sobre Ucrania y Taiwán incomodan en Washington

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos aseguraron que una de las principales preocupaciones de Washington es el multimillonario Elon Musk, ante el temor... 24.10.2022

Unos 24 altos funcionarios de la Casa Blanca declararon bajo condición de anonimato que se buscan alternativas para limitar el poder de influencia que ejerce el hombre más rico del planeta, cuya fortuna asciende a 204.000 millones de dólares, de acuerdo con el índice de Bloomberg. Elon Musk ha ayudado al Gobierno de Estados Unidos a transitar a la industria de los automóviles eléctricos y a impulsar la carrera espacial de esta nación en momentos en que se buscan nuevas expediciones a Marte y a la Luna. Su empresa SpaceX está íntimamente relacionada con la NASA. Además, en estos momentos, su compañía Starlink ofrece servicios de comunicación satelital en Ucrania, país que mantiene un conflicto con Rusia. Sin embargo, las posturas geopolíticas del empresario de origen sudafricano son las que no agradan del todo entre varios círculos de poder de Washington, según se revela en un artículo publicado por el diario estadounidense The Washington Post. En las últimas semanas, Musk ha ofrecido soluciones para aliviar las tensiones entre China y Taiwán y también ha opinado sobre las consecuencias económicas negativas de sancionar a Moscú. La semana pasada, el dueño de Tesla escribió en Twitter (la red social que está a punto de comprar): "Nos guste o no, Crimea es absolutamente vista como una parte fundamental de Rusia. Crimea también tiene una importancia crítica para la seguridad nacional de Rusia, ya que es su base naval del sur. Desde su punto de vista, perder Crimea es como si Estados Unidos perdiera Hawái y Pearl Harbor". Precisamente el tema de Ucrania ha sido uno de los factores que ha llevado al Gobierno de Estados Unidos a desconfiar del magnate. Lo anterior, luego de que el empresario declaró que ya no estaba dispuesto a financiar la operación de sus satélites en territorio ucraniano, aunque días después reculó.Los funcionarios consultados, entre los que hay legisladores, calificaron a Elon Musk como una persona errática y arrogante que piensa que está por encima del Gobierno y cuyos negocios, tanto con aliados como con rivales, levantan el nerviosismo de varios círculos de poder de Washington. "Él cree que es un regalo tan grande para la humanidad que no necesita protegerse, él sabe lo que es lo mejor", declaró uno de los funcionarios entrevistados.Entre las medidas discutidas para limitar el poder de Elon Musk está la posibilidad de otorgar subsidios y apoyos a sus competidores comerciales, así como la revisión de sus negocios en el extranjero, principalmente en China y en Rusia, donde se cree que, además de la influencia económica, también podría tener influencia política.The Washington Post solicitó la opinión del multimillonario, pero declinó el ofrecimiento de participar en el artículo.

