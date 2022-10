https://sputniknews.lat/20221024/rusia-envia-carta-a-la-onu-sobre-una-bomba-sucia-fabricada-por-ucrania-1131804738.html

Rusia envía carta a la ONU sobre una bomba sucia fabricada por Ucrania

Rusia envía carta a la ONU sobre una bomba sucia fabricada por Ucrania

NACIONES UNIDAS (Sputnik) — Moscú envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para aclarar que... 24.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-24T21:53+0000

2022-10-24T21:53+0000

2022-10-24T21:53+0000

internacional

seguridad

antonio guterres

ucrania

dmitri polianski

rusia

bomba sucia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107267/96/1072679622_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_51af6b16c0eb86ac9a8b32383b701641.jpg

Según el diplomático, Rusia ya envió cartas similares a Guterres en relación con las provocaciones que preparaba Kiev en la planta nuclear de Zaporozhie y en la central hidroeléctrica de Kajóvka."La experiencia muestra que esto tiene cierto efecto disuasorio en Kiev, y algunas de las provocaciones que anunciamos no ocurrieron precisamente porque nuestros socios fueron advertidos", resaltó.El embajador agregó que el Consejo de Seguridad de la ONU "tiene un programa de trabajo muy ocupado esta semana", pero espera planear algo para exponer la información en poder de Rusia sobre el asunto y explicar "el peligro de toda esta situación". A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el tema de la bomba sucia se debatirá en el Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos días.Fuentes de varios países informaron de los preparativos de Kiev para una provocación en el territorio ucraniano con el uso de la llamada bomba sucia.Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos que no puede generar una explosión atómica, pero puede causar heridas graves y daños al estallar, así como provocar la diseminación de materiales radiactivos en el área.El pasado domingo, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, expresó a sus homólogos de Francia, Turquía y el Reino Unido, la preocupación ante posibles provocaciones por parte de Kiev con el uso de 'bomba sucia'.Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, aseguró el mismo día que Kiev no dispone en su arsenal de este tipo de armas ni tiene planes de obtenerlas.

https://sputniknews.lat/20221024/moscu-dispone-de-pruebas-de-que-kiev-esta-preparando-una-bomba-sucia-1131786264.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, antonio guterres, ucrania, dmitri polianski, rusia, bomba sucia, onu