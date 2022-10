https://sputniknews.lat/20221024/rusia-solicita-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-por-los-drones-en-ucrania-1131793977.html

Rusia solicita reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por los drones en Ucrania

ONU (Sputnik) — Rusia pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la solicitud de países occidentales a la secretaría de la... 24.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-24T16:00+0000

2022-10-24T16:00+0000

2022-10-24T16:04+0000

defensa

onu

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

irán

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Rusia, continuó, insiste en que se trata de una violación del artículo 100 de la carta, según el cual el secretario general y el personal de la secretaría de la ONU no deben solicitar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno nacional o autoridad ajena a la organización.Según la fuente, Rusia solicitó que un asesor legal de la ONU presente un informe correspondiente ante el Consejo de Seguridad.El 21 de octubre, las misiones permanentes de Alemania, Francia y el Reino Unido ante la ONU solicitaron a la secretaría de Naciones Unidas que investigue las informaciones sobre el presunto uso de drones iraníes en Ucrania.Los países explicaron que la resolución 2231 le prohíbe a Irán comercializar ciertos tipos de productos, incluidos los vehículos aéreos no tripulados, sin obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.En julio pasado, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó que Irán, supuestamente, estuvo preparándose para entregar a Rusia sus drones, sin especificar de dónde provenía la información ni presentar ninguna prueba. El tema fue planteado otra vez a principios de octubre por el periódico The Washington Post.El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Naser Kanani, refutó los informes sobre los suministros de armas por Teherán a Moscú para su uso en la operación militar especial.El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitri Polianski, al comentar las declaraciones de los Estados occidentales sobre este tema, señaló que Washington usa el tema como un pretexto para ejercer una mayor presión sobre Moscú y Teherán.

ucrania

irán

2022

Noticias

