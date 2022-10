https://sputniknews.lat/20221025/analista-la-continuidad-de-xi-asegura-que-china-no-cedera-ante-occidente-1131807342.html

Analista: la continuidad de Xi asegura que China no cederá ante Occidente

Analista: la continuidad de Xi asegura que China no cederá ante Occidente

La reelección de Xi Jinping para un tercer mandato lo pone frente a "desafíos como los que tuvo Mao Zedong", dijo a Sputnik el analista argentino Néstor... 25.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-25T03:38+0000

2022-10-25T03:38+0000

2022-10-25T03:38+0000

internacional

china

xi jinping

néstor restivo

mao zedong

eeuu

occidente

partido comunista de china (pcch)

política

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107056/82/1070568262_0:242:5012:3061_1920x0_80_0_0_983b9f3b56564dd4262eb3b5caf335bd.jpg

La reelección de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la nación por tercer período consecutivo lo colocan a una altura similar a la del fundador de la China comunista, Mao Zedong, o del expresidente Deng Xiaoping, dijo a Sputnik el periodista y analista argentino Néstor Restivo, especialista en el gigante asiático.Restivo afirmó que la reelección del mandatario refuerza un "liderazgo monolítico" y fuerte que, a su juicio, es necesario por la magnitud del desafío que enfrenta el país asiático en el actual contexto geopolítico.El experto señaló que, mientras Mao Zedong debió "poner en pie a un país que estaba destruido después de 100 años de invasiones y guerra civil", Deng Xiaoping afrontó "un proceso de reforma y apertura, incorporando algunos elementos capitalistas, aunque sin llegar a ser un modelo capitalista".Para el analista, el modelo de Xi Jinping también apunta a lograr objetivos muy importantes de cara a la mitad del siglo XXI, como consolidar el crecimiento económico, una buena distribución del ingreso y mejorar la calidad de vida, además de ser líder mundial en innovación y tecnología y poner a China a la vanguardia de las políticas ecológicas.Restivo explicó que el actual líder chino gobernó en sus primeros periodos con un contexto en el cual "China y otros países de Asia Pacífico iban tomando posiciones mundiales mientras Occidente declinaba, entre comillas, pacíficamente".Ahora, sin embargo, Xi Jinping se enfrenta a un nuevo escenario: "Occidente empuja a la guerra para enfrentar su decadencia y obliga al resto del mundo a acomodarse al desastre que produce en el corazón de Eurasia".En ese contexto, China tendrá que "jugar otro rol", pero con "un liderazgo muy consolidado y definido" como el de Xi en su tercer mandato.EEUU y su intento de "quebrar el orden global"El analista argentino advirtió que Xi Jinping iniciará su tercer mandato con un crecimiento económico menor al que supo tener China años atrás e incluso un "par de trimestres malos" de la economía en 2022, producto de los efectos de las medidas sanitarias contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Sin embargo, confió en que China recuperará su crecimiento, anclado en la nueva fortaleza de su consumo interno y su papel en el comercio internacional.En ese campo, el líder chino tendrá como rival la intención de Washington de "quebrar el orden global y hacer que China, Rusia y todo lo que esté 'del otro lado' tenga el menor contacto posible con Occidente", analizó Restivo.La relación con América Latina seguirá siendo importante, sobre todo porque el gigante asiático ofrece acuerdos difíciles de rechazar."China le ofrece a nuestra región créditos, inversiones, cooperación. En la pandemia, las primeras vacunas en llegar fueron rusas y chinas. Nadie ofrece crédito para inversiones en infraestructura como China porque hace rato que Europa, Estados Unidos o los organismos multilaterales prestan poco", evaluó Restivo.Para el experto, Xi Jinping no se amedrentará frente a la intención estadounidense de reducir la presencia del país asiático en América Latina."China no va a recular ni asustarse porque Estados Unidos le dice que este es su territorio de influencia, porque también China necesita recursos y garantizarse cadenas de suministro para su propio desarrollo. Será más tensionado y desafiante pero no va a desaparecer", complementó.

https://sputniknews.lat/20221024/viva-china-los-lideres-de-america-latina-celebran-la-reeleccion-de-xi-jinping-1131793541.html

china

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

china, xi jinping, néstor restivo, mao zedong, eeuu, occidente, partido comunista de china (pcch), política, 💬 opinión y análisis, geopolítica