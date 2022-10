Así es el Clan del Golfo, el grupo armado ilegal que se quiere sumar a la Paz Total en Colombia

https://sputniknews.lat/20221025/asi-es-el-clan-del-golfo-el-grupo-armado-ilegal-que-se-quiere-sumar-a-la-paz-total-en-colombia-1131810423.html

Sputnik hace una radiografía de la estructura criminal más grande de Colombia, que se consolidó luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de... 25.10.2022, Sputnik Mundo

El Clan del Golfo, organización criminal que se quiere acoger a la Paz Total del presidente Gustavo Petro, nació luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el temible grupo paramilitar más grande en la historia del país, que llegó a un acuerdo para dejar las armas entre 2003 y 2006 con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).Llamado así por su injerencia en el Golfo de Urabá, al noroccidente del país, el Clan del Golfo surgió en 2007 cuando Daniel Rendón, alias Don Mario, quien fuera jefe del Bloque Centauros de las AUC, se trasladó hacia esa región con algunos de sus hombres para dominar las rutas del narcotráfico y tener poder en una zona apetecida por los diferentes actores armados.Es que el Golfo de Urabá, en el mar Caribe, es la primera ruta de conexión con los países de Centroamérica, sin dejar de lado una biodiversidad que dificulta el accionar de las autoridades para controlar el microtráfico. En otras palabras, la principal puerta para sacar estupefacientes hacia el norte.A partir de ahí, el Clan del Golfo empezó a hacerse una fuerza militar que fue ganando las guerras con bandas criminales de la región, lo que le permitió establecer un monopolio a base de alianzas y controlar el tráfico de cocaína hacia el norte del continente. Su poderío aumentó al punto de tener presencia en 17 departamentos —el país tiene 32—, algunos al otro extremo de Colombia como Chocó y Cauca, al suroccidente, y Santander y Norte de Santander al nororiente en la frontera con Venezuela.La misma fuente, que pidió anonimato por su seguridad, dio una luz de cómo el Clan del Golfo aumentó sus tentáculos a lo largo de toda Colombia con un sistema de alianzas que lo blindaron en varios aspectos. "Contratan pandillas de las regiones y entonces, cuando las autoridades hacen operativos, capturan a los miembros de estas bandas y no se llega al fondo del asunto".Su autoridad llegó a tal punto que, del 5 al 9 de mayo de este año, realizaron un paro armado en los departamentos en los que tienen presencia como protesta a la extradición de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del grupo y quien fue capturado el 23 de octubre de 2021. Según la Fuerza Pública, se presentaron 24 asesinatos y se incineraron, por carreteras colombianas, alrededor de 200 vehículos, todo esto como una retaliación a la medida tomada por el entonces presidente Iván Duque (2018-2022).Para Gustavo Duncan, docente investigador y experto en temas de narcotráfico —autor del libro Los Señores de la Guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia— esa forma operativa abre la puerta a la incógnita de lo que es el Clan.De hecho, para Duncan lo que hace diferente a este actor armado es el crecimiento territorial que ha tenido y que ese detalle no se puede dejar de lado, mucho menos reduciendo la naturaleza del Clan simplemente a acciones de narcotráfico."Hay una capacidad de comando clara y muy fuerte al punto de paralizar municipios enteros. Además, su capacidad de combate es grande, no en vano han derrotado al ELN [Ejército de Liberación Nacional] en el [departamento del] Chocó [suroccidente del país]".Una telaraña que se extiende por todo el paísLa Fundación de Paz y Reconciliación (PARES) ahondó más en los temas estructurales y clasificó al Clan del Golfo como un grupo de tercera generación, es decir, que funciona como una telaraña a lo largo del territorio nacional con una gran mesa de líderes de la que se desprenden otras mesas directivas. Incluso aseguran que cuenta con un cuerpo élite conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, además de proteger a los líderes, se encarga de las operaciones militares más álgidas para aumentar el control territorial.Más allá de ser una fuerza élite, el grupo en general empezó a rotar panfletos con este nombre para crear una narrativa de guerra en la que fuera visto como un actor guerrillero, con organización política, y no sólo una banda que se dedica al microtráfico, la extorsión y la minería ilegal, entre otras cosas.El tomar el nombre Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal asesinado en 1948, lo hicieron, según PARES, para generar una cercanía con las luchas del pueblo, una cercanía con los menos favorecidos, población por la que, en su momento, peleó el caudillo que se convirtió en mártir tras su muerte.La captura de alias 'Otoniel'El 23 de octubre de 2021, luego de una década de persecuciones, la Fuerza Pública capturó a Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, gracias al trabajo de inteligencia de la Policía, que confundió a su esquema de seguridad haciéndole creer que harían operaciones de captura en una zona cuando en realidad ya estaban adelantando la operación en otra, en la cual se ocultaba el narcotraficante más buscado del país.Úsuga, de quien se dijo que comenzó su vida en la insurgencia con las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), tuvo un paso previo por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde se formó y aprendió los pormenores de la guerra.Otoniel llegó a la cabeza del Clan luego de que Don Mario fuera capturado en 2009 —está pagando una pena de 35 años en Estados Unidos—. Desde entonces, se encargó de fortalecer los vasos comunicantes del Clan con otros grupos al margen de la ley, de hacer pactos con sus enemigos y buscar cercanía con políticos de diferentes regiones.Esta misma persona recuerda que llegó a ganarse tres millones de pesos mensuales (630 dólares) sólo por hacer parte del Clan del Golfo y que supo, de primera mano, cómo Otoniel empezó a tener contacto con cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, no sólo para venderles la droga, sino terrenos para que la cultivaran en Colombia."Tenía toda la experiencia y la supo aprovechar. Fue criado como guerrillero, después pasó al paramilitarismo y se convirtió en el hombre más peligroso del país", añade Duncan. El 5 de mayo de este año, el Gobierno colombiano extraditó a los Estados Unidos a Úsuga, quien permanece en una cárcel de Nueva York.Se creyó, en su momento, que el golpe de la captura de Otoniel debilitaría al Clan, pero según las autoridades hubo una redistribución del poder y esta estructura sigue teniendo la misma influencia de antes ahora bajo las órdenes de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien desde 2021 tomas las decisiones importantes.El Clan quiere entrar en la Paz TotalRecién posesionado el presidente Gustavo Petro el 7 de agosto pasado, el Gobierno nacional empezó a trabajar en una de las grandes promesas de campaña: la Paz Total, una política para negociar con grupos de toda índole para acabar, como lo dijo el mismo Petro, con "el desangre del país".En los últimos meses, el Gobierno ha avanzado en el marco jurídico de esta propuesta, al punto de que las comisiones primeras de Senado y Cámara ya aprobaron el articulado para la desmovilización, negociación y sometimiento de estas estructuras al margen de la ley. En ese paquete entra el Clan del Golfo, que ya tuvo acercamientos para someterse a la justicia.El 7 de octubre el Clan dio a conocer un comunicado en el cual le pedían al Gobierno la excarcelación de algunos de sus miembros para seguir adelante con el cese al fuego y un futuro proceso de sometimiento sin importar el estado de los procesos jurídicos en contra. Por ahora, mientras en el Congreso se sigue estructurando la Paz Total para comenzar con las negociaciones, se sabe que el Clan del Golfo tiene intenciones de llegar a un acuerdo, sobre todo viendo que en los últimos días han sufrido capturas importantes de delincuentes influyentes de la organización.

