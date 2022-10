https://sputniknews.lat/20221025/biden-sigue-acumulando-tropiezos-y-llama-presidenta-a-kamala-harris--video-1131815675.html

Biden sigue acumulando tropiezos y llama "presidenta" a Kamala Harris | Video

Biden sigue acumulando tropiezos y llama "presidenta" a Kamala Harris | Video

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sumó un error más a su larga lista de tropiezos cometidos durante sus discursos, al describir a la vicepresidenta... 25.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-25T04:08+0000

2022-10-25T04:08+0000

2022-10-25T04:08+0000

internacional

eeuu

joe biden

política

kamala harris

El mandatario demócrata de casi 80 años continúa dando de qué hablar gracias a sus errores, que se han vuelto cada vez más frecuentes durante los eventos oficiales de la Casa Blanca. Esta vez le ocurrió cuando se refirió al cumpleaños de la vicepresidenta estadounidense, a quien equivocadamente elevó de rango y la llamó "presidenta". No es la primera vez Biden confunde el puesto de Kamala Harris. Desde el inicio de su Administración se ha equivocado de la misma forma varias veces. En enero de 2022, como parte de una plática que dio en la Universidad de Atlanta, Biden cometió el mismo error al hablar sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021.Según la cadena Fox News, Biden no corrigió su error, aunque a lo largo de su discurso sí se disculpó por el uso de algunas palabras altisonantes.En otra conferencia, realizada en marzo de 2021, Joe Biden llamó a Kamala Harris "primera dama" al hablar del momento en el que el esposo de la vicepresidenta, Doug Emhoff, se enfermó de COVID-19. "Tuvimos un pequeño arreglo de aquellos que estaban en el escenario porque el esposo de la primera dama contrajo COVID", declaró en su momento el mandatario.Un 36% de los ciudadanos estadounidenses considera que la salud mental de Biden es importante y genera preocupación debido a su avanzada edad, según un sondeo realizado por la firma Issues & Insights.El presidente de Estados Unidos ha cometido varias pifias y distracciones durante su mandato. En septiembre pasado preguntó públicamente sobre una congresista que ya había fallecido ante la sorpresa y confusión de los presentes. Ese mismo mes, se le observó con una actitud errante y desubicada durante una conferencia sobre la lucha contra el sida. Tras finalizar su intervención, Biden no supo qué hacer. Quiso bajarse de la tarima donde dio su discurso, pero después se quedó inmóvil, volteando hacia varios lados sin directriz alguna. En la grabación se aprecia cómo no sabe hacia dónde dirigirse. Por momentos quiere regresar al escenario, pero en otros se muestra decidido a abandonar el presídium.

eeuu, joe biden, política, kamala harris