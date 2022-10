https://sputniknews.lat/20221025/bolivia-una-elite-oligarquica-quiere-desestabilizar-al-gobierno-1131837061.html

Bolivia: "Una elite oligárquica quiere desestabilizar al Gobierno"

Crece la tensión en el departamento de Santa Cruz, por el paro cívico indefinido convocado por la oposición, mientras el gobierno de Luis Arce presenta una... 25.10.2022

bolivia

luis fernando camacho

paro cívico

El paro cívico indefinido en Santa Cruz de la Sierra, al sureste de Bolivia, agita temores en el gobierno de Luis Arce de un “intento golpista” y acciones destinadas a debilitar sus esfuerzos en la recuperación económica del país.La medida convocada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, comenzó el sábado 22 ante la postergación en la fecha del censo, cuyos datos son utilizados para la reasignación de recursos y escaños parlamentarios.“Para la gran mayoría del pueblo cruceño, esta es una acción de las elites oligárquicas de Santa Cruz que quieren generar un conflicto de carácter político. En el fondo no es el censo, es desestabilizar al gobierno de Luis Arce”, dijo a Telescopio el analista político y sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada.El líder del Movimiento al Socialismo y ex presidente, Evo Morales, pidió a la militancia de esa organización no caer en provocaciones de los que buscan violencia para desgastar al Gobierno del presidente Arce.El resultado del censo definirá entre otras cosas la redistribución de recursos para los gobiernos regionales según la nueva demografía y datos poblacionales, como así también la cantidad de escaños parlamentarios.“Pero eso es un exceso, porque la fuerza de este movimiento es limitada. No tienen un sustento profundo que pueda poner en peligro la democracia en Bolivia”, agregó el sociólogo.La Conferencia Episcopal Boliviana emitió un comunicado pidiendo un “espacio de diálogo sin condicionamientos” para evitar enfrentamientos y perjuicios a la población.En Telescopio también consultamos al analista e investigador boliviano Daniel Moreno quien aseguró que existe “un punto donde se están midiendo las fuerzas y la capacidad de controlar la movilización en una región tan importante como Santa Cruz y el reclamo legítimo a que se haga el censo según lo programado”.“Existe en Bolivia un escenario de creciente polarización política y social. Esperemos que no se llegue a los noveles del 2019, pero hay un proceso en marcha de radicalización política”, reflexionó Moreno.El índice de inflación de Bolivia es uno de los más bajos de la región (1,9% a septiembre), la balanza comercial muestra saldos favorables lo que de alguna manera incentiva la recuperación económica.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

