China reactiva inversiones estratégicas en Argentina de la mano de La Franja y la Ruta

La empresa China Railway International Group (CRIG) se reunió con el presidente argentino Alberto Fernández para reactivar varios proyectos de infraestructura...

Algunos de los proyectos en estudio son la modernización integral y electrificación de la Línea Belgrano Norte —el ferrocarril que une a la zona norte del Gran Buenos Aires con la estación de Retiro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires—, los proyectos de conexión vial entre las provincias norteñas de Chaco y Corrientes, y de las estratégicas provincias de Santa Fe y Entre Ríos.En un comunicado, el Gobierno argentino destacó que la visita se enmarca en la adhesión argentina a la iniciativa china de cooperación internacional denominada La Franja y la Ruta suscrita en febrero de este año. Se trata del programa de desarrollo de infraestructura global insignia de China que busca impulsar el comercio con las naciones participantes y que hasta ahora cuenta con la adhesión de 21 países de América Latina y el Caribe.El experto recordó que CRIG, la empresa que se reunió con Fernández, es la filial de China Railway Group Limited (CREC) con mayor presencia en Argentina, ya que ya participó de proyectos de gran porte durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y fue "la que más invirtió".CREC es una de las mayores empresas de construcción civil en el mundo y el más grande grupo ferroviario, constructor carretero y de túneles con proyectos a gran escala en el extranjero.El gran proyecto propuesto en esa época fue el del tren Belgrano Carga, destinado a unir el norte de Argentina con el puerto de Buenos Aires, aunque no se terminó de concretar. "Son inversiones vienen desde hace rato y que ahora, desde febrero, cuando Argentina entró al proyecto de la Franja y la Ruta, se están reactivando", dijo el especialista.“Como todo con China, es a largo plazo, viene el tema de la financiación, los seguros, y en Argentina se demoran estas iniciativas por los cambios políticos. Mi impresión es que, como en 2023 hay elecciones, el Gobierno va a querer hacer todo lo posible por anudar estos proyectos", añadió.Según Restivo, lo mismo sucede con las represas hidroeléctricas proyectadas en la provincia de Santa Cruz. En efecto, el diario Ambito Financiero consignó que, en octubre, directivos del China Development Bank, que lidera el consorcio de bancos que financia las hidroeléctricas, se reunieron con funcionarios argentinos para reanudar los desembolsos del crédito internacional por un valor de 4.700 millones de dólares para terminar las represas Gobernador Jorge Cepernic y Presidente Néstor Kirchner en esa provincia sureña.Otros proyectos, recuerda la revista Dangdai, son la inversión de 1.250 millones de dólares en la provincia de Tierra del Fuego de la empresa Shaanxi Coal Group para instalar una fábrica de fertilizantes y herbicidas con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético y 900.000 toneladas de urea. El proyecto incluye la construcción de un puerto multipropósito con amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas y una central eléctrica de 100MW.Por otro lado, la empresa de teléfonos móviles Xiaomi informó que abrirá una planta en la ciudad de Río Grande, también en Tierra del Fuego, para fabricar uno de sus principales productos, el Redmi Note 11 Pro+.La revista también informa que la empresa china Machinery Engineering Corp (CMEC) financiará una planta ferroviaria en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén, puntapié inicial del proyecto para dotar de conexión ferroviaria al estratégico yacimiento de Vaca Muerta. La inversión suma más de 900 millones de dólares.En cuanto al litio, compañías líderes como Jiangxi Ganfeng Lithium Corp, Hanq Group, Tsinhs han Holding Group, Zangge Mining Group Ltd, son controlantes o tienen participación accionaria en seis proyectos de litio en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, según datos del Ministerio de Economía de mayo de 2022 citados por la revista."Esta es una de las principales apuestas del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, porque Argentina tiene tres provincias del norte, Jujuy, Salta y Catamarca, con muchas reservas y hay interés de empresas canadienses, estadounidenses, y varias chinas que empiezan a llegar en esas tres provincias. Están en distintas etapas de desarrollo, algunas ya están exportando, pero ahora hay un debate, porque Argentina necesita industrializar la producción de litio", señaló Restivo.Habiendo terminado el XX Congreso del Partido Comunista Chino, Restivo consideró que la reunión de Fernández con el grupo ferroviario chino es una señal de que China no se queda atrás ni retrocede frente a la ofensiva de EEUU."China no se va a amedrentar", remarcó el experto, que consideró que "la más grosera de todas las intervenciones" de EEUU en busca de espantar a China de América Latina fue la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien explicitó la preocupación de Washington por la influencia de Rusia y China en una región rica en litio."Es raro que una persona del ámbito militar hable del litio en Argentina", ilustró el especialista."China no se va a amedrentar no solo en Argentina sino en ningún país de la región. De ninguna manera va a retroceder. El XX Congreso reabre un ciclo nuevo para el Gobierno de Xi Jinping y un plan quinquenal a desarrollar para todo el mundo y en América Latina y ratifica eso, que China no se va a amedrentar por las presiones de EEUU, que es bastante patético, porque critica, pero no ofrece alternativas, porque las inversiones que prometen no se concretan", concluyó Restivo.

