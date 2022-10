https://sputniknews.lat/20221025/clonacion-de-especies-para-evitar-su-extincion-nace-una-nueva-tendencia-1131835653.html

China presentó el primer lobo ártico clonado del mundo. Una especie en peligro de extinción que, con este logro de la ciencia, se proponen salvar, abriendo un debate sobre el dilema ético que implican estas prácticas. Una experta analiza el tema.

Clonación de especies para evitar su extinción: ¿nace una nueva tendencia? China presentó el primer lobo ártico clonado del mundo. Una especie en peligro de extinción que, con este logro de la ciencia, se proponen salvar. Esto puso en debate el dilema ético que implican estas prácticas. Una experta analiza en tema.

El 22 de febrero de 1997 una noticia cambió el mundo: la exitosa clonación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.En 2018 China anunció que había clonado los primeros monos macacos, utilizando el mismo método empleado con Dolly. Y ahora fueron por la revancha.Maya, se llama la pequeña loba ártica nacida a mediados del 2022. Su existencia se anunció en septiembre, cien días después de su nacimiento.La empresa biotecnológica china Sinogene trabajó en el proceso de clonar por primera vez un ejemplar de lobo ártico salvaje, trabajo que empezó en 2020.Esta especie está en peligro de extinción y por lo tanto, el laboratorio argumentó que con esta acción, se trabaja en conservar esta y otras especies en la misma situación y preservar la biodiversidad.Maya hoy está en buen estado de salud, en un laboratorio de la empresa china, en el este del país y luego será trasladada a Harbon Polarland, un centro de observación animal donde se analizará cómo integrarla y hacer la adaptación de la pequeña, con otros lobos árticos.Para el proceso de clonación se tomó muestra de piel de una hembra de lobo ártico de origen canadiense y la gestación fue en una perra de raza beagle, elegida por las similitudes genéticas entre ambas especies, según informaron los científicos que trabajaron en este proceso.La gestación es de unos dos meses, al igual que en los perros, y para la beagle podría ser un problema por el tamaño de la cría, aunque por lo general son pequeñas y pesan menos de medio kiloSegún Gagliardi desde el punto de vista biológico no hay inconvenientes en que Maya se pueda reproducir, el problema podría ser por el lado de la socialización que logre y la disponibilidad de lobos machos.A su vez, desde la comunidad científica se puso en debate el uso de esta técnica y los límites de la bioética.En 2018 el científico chino He Jiankui creó las tres primeras bebés modificadas genéticamente, modificando embriones humanos con el aparente objetivo de protegerlos del VIH.¿Cuánto falta para que comience la clonación en humanos? Según Gagliardi, nada. A su criterio, hay un aspecto ético que actualmente frena o limita a trabajar o anunciar públicamente la clonación humana, ya que la técnica a emplear sería la misma.y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

