Irán: ¿intentan montarle una revolución de colores?

La mano occidental en IránEl analista internacional Pablo Jofré Leal explica que "el propio Gobierno iraní, a través de su presidente, a través del Parlamento, es decir, varios poderes del Estado, incluso el Poder Judicial, ha establecido la necesidad de la mayor transparencia y claridad respecto a la muerte de Mahsa Amini.Jofré Leal apunta que la muerte de la joven iraní y la información oficial, es que fue detenida y conducida a un cuartel policial. "Las imágenes la muestran desmayándose en ese cuartel policial, y conducida posteriormente a un hospital", donde muere."Ese elemento, que podríamos decir, es el elemento central que explicaría para Occidente las manifestaciones en Irán, queda corto cuando se comienza a contextualizar lo que ha tenido Irán desde el año 1979 a la fecha, es decir, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica", observa el analista.En este sentido, detalla que "Irán ha sufrido permanentemente procesos de desestabilización, generación de inestabilidad, ataques de grupos terroristas que han generado cerca de 20.000 muertos, el derribo de un avión comercial, el ataque permanente a sus instalaciones, los ataques en sus fronteras por grupos takfirí esencialmente, el ataque al Parlamento hace un tiempo. Es decir, no es un país donde pudiésemos considerar que sucede algún acontecimiento esporádico, coyuntural. No. Está permanentemente sometido a procesos de desestabilización".En ese contexto, explica Jofré Leal, "la muerte de Amini lo que generó fue la salida [de la ciudadanía] –reconocida también por las propias autoridades iraníes como legítimas– a protestar y dar a conocer su descontento por lo que ellos consideraban que no era un hecho que pudiese transitar simplemente por una muerte pacífica.El experto incide que, pese a todo esto, se dieron las respuestas por parte de las autoridades, pero comenzó poco a poco a generarse una situación muy conocida, muy parecida a las revoluciones de colores, y muy parecida también a los procesos de golpe suave que suelen darse en nuestros países."Son estrategias de desestabilización las cuales consisten en varias etapas en las cuales podemos considerar lo que llaman ellos el 'ablandamiento', es decir, genera matrices de opinión: crear conflicto, promoción de descontento, promocionar factores de malestar, para pasar posteriormente a la deslegitimación del Gobierno y de las autoridades diciendo 'lo que ustedes dicen no es verdad'. Por lo tanto, se manipulan ciertos prejuicios, en este caso prejuicios culturales y religiosos. Hay una campaña internacional de defensa de los derechos humanos llevados a cabo por los mismos que violan los derechos humanos. Luego hay una acusación de totalitarismo y se pasa a otra etapa, que significa la movilización en la calle, donde ya no es Amini el tema, sino que son demandas políticas y sociales", concluye Pablo Jofré Leal.

