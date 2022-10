https://sputniknews.lat/20221025/los-intereses-proteccionistas-de-europa-frenan-el-acuerdo-con-el-mercosur-1131838273.html

Los "intereses proteccionistas" de Europa frenan el acuerdo con el Mercosur

Los "intereses proteccionistas" de Europa frenan el acuerdo con el Mercosur

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó que el acuerdo con el Mercosur será ultimado el año que viene.

2022-10-25T22:00+0000

2022-10-25T22:00+0000

2022-10-25T22:00+0000

en órbita

unión europea

mercosur

acuerdo comercial

josep borrell

luis lacalle pou

rishi sunak

reino unido

primer ministro

tpp11

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1131838493_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_403f60f23595187acc098edeb72d1f93.jpg

Los “intereses proteccionistas” de Europa frenan el acuerdo con el Mercosur Los “intereses proteccionistas” de Europa frenan el acuerdo con el Mercosur

orrell hizo estas declaraciones durante su visita a Uruguay, en donde se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo, y agregó que el bloque europeo sigue comprometido con el acuerdo para que, antes de fin de año, se planteen los elementos adicionales en materia ambiental que restan y poder avanzar.En Órbita entrevistó al senador uruguayo del opositor Frente Amplio, Daniel Caggiani, especialista en relaciones internacionales, para quien la visita marcó un antecedente “muy importante” y pone a Europa en la posición de tener que resolver sus problemas internos.“Este acuerdo tiene más 20 años de negociación, en 2019 tuvo un proceso de culminación de esa negociación general que era muy auspicioso pero la UE decidió retrasar el tratamiento del mismo”, recordó.La UE y el Mercosur firmaron un acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones pero el documento no entró en vigencia porque necesitaba la ratificación por consenso de todos los países miembros (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay).Caggiani expresó que el acuerdo se apoya en lo que se firmó en 2019, pero aclaró que la realidad del Mercosur ha cambiado ante la eventualidad de cambios electorales en la región.El senador entiende que el mayor freno al proceso son los “intereses proteccionistas” de algunos países de Europa.Se dice que la demora “tiene que ver con aspectos medioambientales pero lo que está de fondo son los aspectos más proteccionistas de algunos intereses agroindustriales que no quieren competir de igual a igual con algunos productos agropecuarios que el propio Mercosur desarrolla”, sostuvo.“El Mercosur es una plataforma de inserción muy importante, el mundo está preocupado por el alimento y la energía y en ambos planos esta zona del mundo tiene mucho para dar por lo que, podría haber algún avance, y sino otras regiones del mundo como Eurasia podrán avanzar en procesos de convergencia con nosotros”, dijo.En esta edición de En Órbita —entre otros temas— abordamos la asunción de Rishi Sunak como el nuevo primer ministro británico.En su primer discurso en el cargo, Sunak afirmó que fue elegido para corregir la situación de manera inmediata: “Liz Truss quería mejorar el crecimiento económico de este país. Un objetivo noble. Admiro su tenacidad para provocar un cambio. Pero se cometieron errores”, aseguró.La llegada de Sunak al número 10 de Downing Street tuvo repercusiones a nivel internacional.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que no ve motivos para esperar cambios positivos en el vínculo con Reino Unido con el nuevo ministro.En tanto el presidente de EEUU, Joe Biden, felicitó al jerarca y apostó a reafirmar la cooperación en la “seguridad y prosperidad global”, incluído el apoyo a Ucrania.En otro orden, en Chile, el Gobierno confirmó que ratificará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TPP 11, antes de fin de año.La decisión está tomada, aunque no se consiga la aprobación de los países integrantes para evitar que Chile adhiera al mecanismo de solución de controversias, punto que habilita a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado en tribunales internacionales, y que fue objetado por el Gobierno de Gabriel Boric.Luego de la aprobación el martes 11 del tratado en el Congreso, el ejecutivo envió cartas laterales a los otros 10 países que participan del tratado para zanjar esta cuestión.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

unión europea

reino unido

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mercosur, unión europea, europa, américa del sur