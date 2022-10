https://sputniknews.lat/20221025/no-solo-presidente-todo-lo-que-se-define-en-brasil-este-30-de-octubre-1131809169.html

No solo presidente: todo lo que se define en Brasil este 30 de octubre

El próximo domingo 30 de octubre, el electorado brasileño no elegirá únicamente al futuro presidente de la República. A su vez, habrá 12 balotajes regionales... 25.10.2022, Sputnik Mundo

Los ojos del mundo estarán nuevamente puestos sobre la definición, a través de un balotaje o segunda vuelta electoral, sobre quién será el nuevo presidente del país más grande de Sudamérica, el próximo domingo 30 de octubre.El exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) logró posicionarse con la primera ventaja relativa en la primera vuelta electoral este 2 de octubre, al alcanzar un 48,43% de las preferencias, sobre el 43,20% del actual mandatario, Jair Bolsonaro, quien remontó todas las predicciones que vaticinaban su derrota en la primera instancia electoral.Sin embargo, el balotaje presidencial no será la única elección decisiva de este próximo 30 de octubre: 12 de los 26 estados, junto al Distrito Federal, definirán al futuro gobernador estatal en un balotaje regional.Entre las disputas que suscitan mayor interés se encuentran los populosos estados de Sao Paulo, Río Grande do Sul, Bahía y Pernambuco, en un escenario incierto. En los estados donde ya se definió el gobernador en primera vuelta, ocho gobernaciones quedaron en manos de seis partidos de derecha, incluyendo Río de Janeiro con la elección del bolsonarista Cláudio Castro del Partido Liberal (PL), con un 58,18% del electorado, y al liberal Zema del Partido Nuevo (Novo) con un 56,94% de las preferencias en Minas Gerais.Sao PauloEl estado más poblado de Brasil con una población de 45 millones de habitantes y principal centro industrial y financiero del país, elegirá en segunda vuelta a un nuevo gobernador estadual entre Tarcísio Gomes de Freitas, exmilitar y exministro de Infraestructura del actual mandatario, quien obtuvo un 42,4% de las preferencias, frente a Fernando Haddad, exalcalde de la ciudad de Sao Paulo y excandidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), quien obtuvo 35,6% del electorado paulista.Río Grande do SulEl estado más sureño de Brasil, con una fuerte tradición industrial y ganadera, disputará una segunda vuelta entre el candidato del Partido Liberal, Onyx Lorenzoni (37,5%) y Eduardo Leite del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) que obtuvo 26,81%, apenas un poco más de 2.000 votos sobre el tercer candidato, Edegar Pretto del PT.En Bahía, con 15 millones de habitantes, el estado define la elección entre Jerónimo Rodrigues (PT), que obtuvo 49,45% en la primera vuelta, y Antônio Carlos Magalhães Neto, del derechista y de reciente formación Partido Unión Brasil, que consiguió un 40,80%.En Espíritu Santo, con casi cuatro millones de habitantes, disputarán la gobernación Renato Casagrande, del Partido Socialista Brasileño (PSB) de centroizquierda, que obtuvo 46,94% de los votos en la primera ronda y Carlos Manato 38,48% del PL.En Mato Grosso do Sul, zona fronteriza a Bolivia, los contendientes son Capitão Contar del derechista Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB) que obtuvo 26,71% en la primera vuelta, y Eduardo Riedel (PSDB) con 25,16%.En Rondonia, frontera amazónica con Bolivia, la contienda es entre los candidatos derechistas, el excoronel Marcos Rocha de Unión Brasil (38,88%) y Marcos Rogelio, del PL (37,05%).En Sergipe, noreste brasileño, se enfrentarán en segunda vuelta regional Rogério Carvalho del PT, que obtuvo 44,70% y Fábio Mitidieri del centroderechista Partido Social Democrático (PSD) que llegó al 38,91%.En Alagoas, estado del nordeste braileño, la contienda por el cargo de gobernador del estado recae en Paulo Dantas, del centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB) (46,64%) y Rodrigo Conagua, de Unión Brasil (26,79%).En Amazonas, el estado de mayor superficie del país con 1.571 millones de km 2, límite con Venezuela, Colombia y Perú, Wilson Lima por Unión Brasil (42,82%) y Eduardo Braga del MDB (20,99%), definirán al próximo gobernador.En Paraíba, nordeste, el actual gobernador del estado Joao Azevedo, del PSB (39,65%), enfrentará a Pedro Cunha Lima del PSDB (23,90%).En Pernambuco, Marília Arraes, del partido sindicalista de centroizquierda Solidaridad (23,97%) enfrentará a Raquel Lyra del PSDB (20,58%).En Santa Catarina, estado del sur del país, Jorginho Mello del PL (38,61%) aventaja a Décio Lima. representante del PT (17,42%), de cara a los comicios del próximo 30 de octubre.

