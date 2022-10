https://sputniknews.lat/20221025/revelan-que-el-principe-heredero-saudi-se-burla-de-la-lucidez-mental-de-biden-1131836094.html

Revelan que el príncipe heredero saudí se burla de la lucidez mental de Biden

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno saudí citadas por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', el príncipe heredero de Arabia Saudita... 25.10.2022, Sputnik Mundo

La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita parece estar lejos de llegar a un punto estable en un momento en el que Occidente busca un acuerdo que le permita atajar la inflación en el mercado energético.A pesar de la reunión que sostuvieron Joe Biden y el príncipe Mohamed bin Salman en julio de este año, las relaciones entre ambas naciones se han enfriado debido a la negativa de la OPEC+ de mantener la producción de petróleo. La petición de Washington buscaba reducir la inflación en el mercado energético, a semanas de que se aplique el embargo total del gas y el petróleo ruso en Europa, lo que podría agravar aún más los precios de estos insumos.En medio de esta tensión, el diario The Wall Street Journal revela que, desde las altas esferas saudíes, existen burlas directas en contra del mandatario estadounidense, quien en constantes ocasiones ha sufrido lapsus, confusiones y diversos errores que han puesto en duda su lucidez mental. Según el medio, Mohammed bin Salman ha puesto en duda las habilidades mentales de Biden y ha dicho que prefiere al expresidente Donald Trump.Según las fuentes consultadas, el mandatario saudí "se burla en privado del presidente Biden, haciendo chistes de los errores del hombre de 79 años y cuestionando su salud mental".Por su parte, Biden se negó por más de un año desde que asumió el poder en hablar con el príncipe heredero saudí, además de que en su reunión en julio pasado, los integrantes del Gobierno saudí "sintieron que Biden no quería estar ahí". Esta relación de poca o nula amistad entre ambos líderes podría abrir la brecha existente entre ambas naciones. De acuerdo con Aaron David Miller, un veterano diplomático estadounidense en el Medio Oriente y actual integrante del think tank Fondo Carnegie para la Paz Internacional, la relación entre Washington y Riad rara vez ha sido tan ríspida. Asimismo, el WSJ apunta que la decisión de la OPEP+, encabezada por Arabia Saudita, de reducir su producción de petróleo hasta en dos millones de barriles diarios fue una decisión que, desde la perspectiva del Gobierno de Biden, ha acercado a los saudíes con Rusia. Tras la publicación del artículo, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, negó que el príncipe heredero se haya burlado alguna vez de Biden. "Estas acusaciones hechas por fuentes anónimas son completamente falsas. Los líderes del reino siempre han tenido el mayor respeto por los presidentes de Estados Unidos, basados ​​en la creencia del reino en la importancia de tener una relación basada en el respeto mutuo", dijo. En tanto, indicó el diario, funcionarios estadounidenses dijeron que Biden ha llevado la relación más allá del petróleo en aras de profundizar los lazos con Arabia Saudita.

