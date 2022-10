https://sputniknews.lat/20221026/abuelitas-tiktokers-las-influencers-que-dominan-la-red-social-de-la-generacion-z-1131870569.html

"Abuelitas tiktokers": las influencers que dominan la red social de la generación Z

"Yo les digo que a mí no me importa lo que me digan los demás, hago lo que a mí me gusta", afirma Mirta Bernardotti, mejor conocida por sus más de 300.000... 26.10.2022, Sputnik Mundo

estilo de vida

tiktok

redes sociales

facebook (red social)

instagram

📝 reportajes

"Los tiempos cambian muchísimo. Uno tiene que ir superando las cosas, superando todo", reflexiona para Sputnik Bernardotti, de 79 años, al recordar cómo la pandemia de COVID-19 la llevó a convertirse en influencer de una red social donde el público más joven, la llamada generación Z —personas que nacieron desde 1996 hasta comienzos de los 2000 —, es el que marca las tendencias.El éxito y crecimiento vertiginoso de TikTok ha obligado a las redes sociales como Facebook* e Instagram* a repensar su algoritmo, su estrategia de distribución de contenido, sin que esto se traduzca en una competencia real contra la aplicación china.De acuerdo con datos de LatePost, un medio chino especializado en tecnología, actualmente TikTok es la red social más popular del 2022 con más de 800 millones de usuarios activos diarios, una cifra que esperan aumentar a 1.050 millones de usuarios para finales de 2022.Al igual que Mirta, Nancy Roqueta, de 73 años, conoció las redes sociales durante la soledad del confinamiento por COVID-19. En menos de dos años pasó de no saber prender una computadora a volverse una influencercon más de tres millones de seguidores en TikTok, a quienes les comparte sus pasos de baile, sus recuerdos y hasta sus recetas, sin monetizar ninguno de sus contenidos."La necesidad te lleva a hacer cosas increíbles", cuenta Roqueta a Sputnik antes de soltar una contagiosa carcajada. "La curiosidad me trajo acá", agregó.Su experiencia dando clases de música para niños y jóvenes le ayudó a comprender que "uno tiene que aprender a estar en el idioma de ellos (los jóvenes)", pues, si algo aprendió a lo largo de su carrera, es que "cuando trabajas así con los chicos te da mucha creatividad".La nueva generación de redes socialesAmbas "abuelas tiktokers" forman parte de una oleada de creadores de contenido digital que están cambiando el juego de plataformas como Facebook* e Instagram*, cada vez más rezagadas en la innovación de tendencias y materiales virales. Para el filósofo mexicano Ernesto Priani, especializado en humanidades digitales, "TikTok ha mostrado que es una revolución en el ámbito de la comunicación digital", al grado que considera que decirle una red social es un concepto poco exacto.Lo anterior, explica el filósofo en entrevista para Sputnik, es porque TikTok no funciona a partir de cuántos amigos tienes, sino que "transmite tu contenido y lo presenta a cierto tipo de usuarios que le gustan tus videos".Para muestra, el propio feedde TikTok: su función es el descubrimiento de contenido nuevo de usuarios aleatorios, de cualquier parte del mundo. En cambio, el resto de las plataformas funcionaban de tal manera que se necesitaba "seguir" o "hacerse amigo" de un perfil para saber qué publicaba. Las sugerencias de contenido no conocido siempre fueron una opción adicional, pero no la principal.Dicha modalidad lo convierte en un canal de entretenimiento donde el usuario tiene una oferta aparentemente ilimitada de contenido de toda clase, proveniente de cualquier parte del mundo.En este sentido, Ernesto Priani considera que "TikTok es otra visión de internet, de comunicación, es otra visión de la comunidad", pues mientras "las otras redes sociales estaban pensadas fundamentalmente para que transmitieras una forma de vida", TikTok demostró que "nos interesa conocer las experiencias de otras personas", ya sea alguien probando algo que compró en una tienda, bailando la canción en tendencia o, como Mirta, una abuela haciendo chistes picantes sobre por qué no quiere cuidar a sus nietos.Acorde con un artículo de la Universidad de Ámsterdam que estudió la influencia política de la red social, parte del éxito de TikTok radica en que se construyó con tres elementos con probado éxito en plataformas digitales: ser un "medio televisual", es decir, privilegiar el uso de videos; la "recomendación algorítmica" basada en la experiencia del usuario (tiempo de retención, reacciones y comentarios), y "una interfaz sólo para dispositivos móviles" diseñada en específico para la cámara de un teléfono móvil."Todos necesitan el aplauso"Fuera de las cavilaciones de la academia y el mercado, Nancy Roqueta y la Abuela Hippie saben que la clave del éxito es divertirse con su público (mayoritariamente niños y jóvenes), no darle órdenes o imponerles una visión de la vida, simplemente pasar el rato con alguna broma o baile."A mi edad yo me divierto con ellos. Soy feliz haciéndolos feliz", cuenta con una sonrisa Mirta Bernardotti, recién egresada de la escuela secundaria que hoy ya dedica tiempo a sus fanáticos en otras provincias cuando la reconocen como la Abuela Hippie y le piden una foto, aunque esto no se ha traducido en ingresos fijos.Nancy Roqueta, en sus dos años de experiencia como tiktoker, valora esta red social porque siente que no la juzga y la acepta como es. Su TikTok se ha convertido en una especie de trabajo en el que comparte espacio con marcas que le envían regalos por ser influencer, jóvenes pasando el rato haciendo bailes y retos virales, así como otros adultos que hacen videos "para sacar lo que traen adentro, para sentirse mejor" y saberse escuchados."En la vida, todos, todos necesitamos el aplauso, todos necesitamos el apoyo, todos necesitamos ser comprendidos. Y en cada ser humano que me sigue es una vida diferente y uno tiene que respetar eso, no tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos, a veces no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero hay respeto", afirma Roqueta.*La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

