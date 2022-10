https://sputniknews.lat/20221026/argentina-propone-mayor-desarrollo-industrial-durante-periodo-de-sesiones-de-la-cepal-1131868431.html

Argentina propone mayor desarrollo industrial durante período de sesiones de la CEPAL

Argentina propone mayor desarrollo industrial durante período de sesiones de la CEPAL

BUENOS AIRES (Sputnik) — Durante el 39º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que acoge Buenos Aires, el... 26.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-26T19:30+0000

2022-10-26T19:30+0000

2022-10-26T19:30+0000

américa latina

argentina

cepal

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1129761239_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_f95be3abc9746333a138a670d3a74e4e.jpg

Durante el encuentro de la CEPAL, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cafiero aseguró que "en un mundo que se repliega, donde el aislacionismo y el unilateralismo de las finanzas son una forma de política exterior, los encadenamientos productivos son supervivencia".Ante los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que se reunieron en el marco del período de sesiones de la CEPAL, el canciller argentino sostuvo que debe agregarse "valor y talento" a los recursos naturales que posee la región.En esa línea, el canciller destacó que Argentina, Bolivia y Chile poseen el 56% de las reservas de litio en todo el mundo."Pero nuestro países no pueden hacerlo solos, debemos impulsar la integración de cadenas productivas, y de igual modo también trabajar en la transición energética, donde el hidrógeno verde es parte de esto", señaló.Brechas de desigualdad históricasUn aspecto fundamental que debe impulsarse es la cooperación en tecnología agropecuaria, porque "tiene potencial para generar exportaciones de bienes y servicios con valor agregado", señaló Cafiero en el cierre de sesiones.En el contexto de este período de sesiones que inauguró el lunes el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el ministro argentino advirtió que los desafíos que enfrenta la región "se fundan en brechas de desigualdad históricas, brechas productivas, de género".Esta situación, sumada a las consecuencias de la pandemia y al conflicto en Ucrania, "tiene cercanía en sus consecuencias, que golpean nuestras economías, la degradación ambiental, el debilitamiento de la globalización como motor de crecimiento en las últimas décadas", insistió.A juicio de Cafiero, la CEPAL propone una hoja de ruta que "no puede ser más actual", con "propuestas e iniciativas" para superar la coyuntura actual "y generar los conocimientos necesarios".En otra parte de su discurso, el ministro de Exteriores reivindicó el "multilateralismo solidario" que debe hacerse sin exclusiones, y advirtió sobre los discursos de odio."Venimos de proyectos que no han sido soberanos, que no han defendidos los recursos de nuestro países, y no existe salvarse solo, necesitamos desarrollarnos en conjunto", finalizó.En el encuentro de cancilleres de la Celac participaron también el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.El encuentro de la CEPAL, al que fueron invitados los 46 Estados miembros y los 14 asociados es la conferencia intergubernamental más importante de este organismo regional de Naciones Unidas y se celebra en Buenos Aires, ya que Argentina ostenta desde el lunes y por el período 2022-2024 la presidencia pro témpore de esta institución.La nación sudamericana también será sede este jueves de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores entre la Celac y la UE, pues el país también ostenta este año la presidencia pro témpore del primer organismo.Argentina también será sede entre el 7 y el 11 de noviembre de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

https://sputniknews.lat/20221025/bolivia-y-chile-acuerdan-fortalecer-el-comercio--1131829953.html

https://sputniknews.lat/20221026/bolivia-expone-su-modelo-de-desarrollo-economico-en-cumbre-de-la-cepal-1131859644.html

https://sputniknews.lat/20221019/cepal-preve-desaceleracion-del-crecimiento-de-america-latina-y-el-caribe-en-2023-1131659231.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cepal, alberto fernández