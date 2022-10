https://sputniknews.lat/20221026/culpa-del-gobierno-o-variedad-de-causas-conoce-el-porque-de-la-caida-record-del-peso-colombiano--1131873576.html

¿Culpa del gobierno o variedad de causas? Conoce el porqué de la caída récord del peso colombiano

¿Culpa del gobierno o variedad de causas? Conoce el porqué de la caída récord del peso colombiano

En lo que va de 2022 el precio del peso cayó 16% frente al dólar y las proyecciones indican que la tendencia hacia la baja se mantendrá. El fenómeno generó un intenso debate en el país latinoamericano.

¿Culpa del gobierno o multiplicidad de causas? Conoce el porqué de la caída récord del peso colombiano

A principios de año la moneda estadounidense cotizaba en 4082,75 pesos pero este miércoles 26 alcanzó los 4948 pesos, según la Superintendencia Financiera.La situación preocupa, y en los medios y las redes se reitera la pregunta de sí llegará a los 5000 pesos. El debate sobre la responsabilidad del gobierno en este escenario parece no tener fin pero la devaluación de la moneda local no afecta solo a Colombia sino que se trata de una realidad general.Una de las causas es la dependencia de las políticas monetarias de Estados Unidos, que ha aumentado las tasas de interés para combatir la inflación y, a la vez está en un proceso de reducción de activos, lo que genera menor liquidez a nivel global. A esto se suma el riesgo de recesión internacional.A la vez hay una “especie de castigo de los inversores internacionales a las propuestas de transformación del Gobierno de Gustavo Petro”, indicó el entrevistado.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

