El voto latino pesa en EEUU, pero es muy diverso: ¿a quién beneficia?

El voto latino pesa en EEUU, pero es muy diverso: ¿a quién beneficia?

En Estados Unidos hay alrededor de 13,4 millones de hispanoamericanos que son elegibles para votar en las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre; la... 26.10.2022, Sputnik Mundo

En tan solo cuatro años, señala el centro de investigaciones, la cifra de posibles votantes latinos se elevó en casi cinco millones de personas, lo que representa un número importante de posibles votos en una jornada electoral que se perfila para ser reñida entre republicanos y conservadores. El experto dice que, aunque por lo general los latinos se inclinan hacia una postura demócrata, lo cierto es que históricamente el voto de este sector poblaciones ha sido dividido."Los hispanos no son todos de una sola manera, no están agrupados, no son un lobby como pasa con otros grupos raciales; podríamos decir entonces, por ejemplo, que en Florida que hay hispanos de origen cubano, están los venezolanos, todos votan de manera diferente. Por ejemplo, los, pues no es lo mismo los mexicanos que están en California que los que están en Texas", explicó.Con él coincide Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, experta en política internacional y coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac, quien agrega que el voto de los latinoamericanos tiende a ser desagregado. Otro punto a destacar es la geografía de los migrantes. ¿En dónde tiene más peso el voto latino? De acuerdo con cifras de Pew Research, California es el hogar de aproximadamente una cuarta parte de todos los votantes hispanos elegibles al albergar unos 8,3 millones de los votantes hispanos elegibles del país; en tanto, Texas tiene el segundo mayor número de votantes hispanos elegibles con 6,2 millones, seguido de 3,4 millones en Florida, 2,1 millones en Nueva York y 1,3 millones en Arizona. Juntos, estos cinco estados tienen alrededor de dos tercios (66%) de todos los votantes hispanos elegibles.California es un estado que históricamente se ha decantado por apoyar al Partido Demócrata, señala Zepeda; sin embargo, lo contrario pasa en Texas, en donde el voto favorece en mayor medida a los republicanos, lo mismo que en Arizona. Pero la comunidad latina de este último estado tiene un comportamiento extraño: apoyó a Biden (demócrata) en la elección de 2020. De acuerdo con Cárdenas Zanatta, el voto duro de estos estados no se mueve con el voto latinoamericano, pues son estados bisagra que ya tienen muy definida su postura política. Sin embargo, según Roberto Zepeda, "casi el 60% [de los latinos] es demócrata". El experto agrega que, en 2020, los latinoamericanos se inclinaron por Biden; sin embargo, ante las decisiones políticas que ha tomado el presidente estadounidense, podría haber un voto de castigo por parte de este sector poblacional que también ha visto afectado su bolsillo ante el efecto inflacionario. Hoy por hoy, el bando demócrata ocupa 221 de los 435 correspondientes a la Cámara de Representantes, mientras que el Senado está más parejo, pues 50 de los 100 miembros son republicanos y el resto son demócratas. En las próximas semanas, la Cámara de Representantes se renovará en su totalidad y en el Senado se elegirán 35 de 100 escaños.De acuerdo con el medio de datos FiveThirtyEight, hasta el 10 de octubre, los republicanos van adelante en la carrera por la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas tienen una ligera ventaja en el caso del Senado.

