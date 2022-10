https://sputniknews.lat/20221026/encuesta-casi-una-tercera-parte-de-los-britanicos-cree-que-rishi-sunak-gobernara-mal-1131840694.html

Encuesta: casi una tercera parte de los británicos cree que Rishi Sunak gobernará mal

Encuesta: casi una tercera parte de los británicos cree que Rishi Sunak gobernará mal

El 29% de los británicos considera que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, será un deficiente o un terrible gobernante, de acuerdo con una... 26.10.2022, Sputnik Mundo

Con su llegada al número 10 de Downing Street, Sunak tendrá que resolver distintas problemáticas, como el aumento del costo de la vida que, según la misma encuesta, encabeza la lista de prioridades de la sociedad, con el 62%. Le siguen el aumento en el costo de la energía (47%) y la economía en general (47%). YouGov también reveló que, entre el 37% y 48% no confía en Sunak para resolver su prioridad principal, una cifra muy similar en lo que respecta al tema energético. En contraste, el 50% de las personas encuestadas consideró que el primer ministro tomará las decisiones correctas en temas de economía, mientras que el 36% no mostró su confianza en el mandatario. De hecho, al ser cuestionados sobre el desempeño de Sunak como ministro de finanzas, más de las mitad (53%) consideró que hizo un buen trabajo en el cargo. Sin embargo, las respuestas contrastan con la última encuesta de seguimiento que YouGov realizó durante el tiempo de Sunak como ministro, cuando el 44% de la ciudadanía consideró que lo estaba haciendo mal. Paralelamente, el 67% de los británicos cree que el nuevo primer ministro es "un hombre rico, casado con la hija de un multimillonario y no está en contacto con la gente común". En tanto, el 13% consideró que Sunak sí está en contacto, incluido sólo el 22% de los votantes conservadores. A esto se suma que el 24% de los encuestados piensa que Sunak entiende bien los desafíos del día a día del pueblo británico, mientras que el 61%, es decir seis de cada 10 personas, opina que no es así. Entre el 30 y el 39% consideró que Sunak no es digno de confianza; el 42% opina que finge y el 31% que es auténtico. El rey Carlos III nombró a Rishi Sunak como nuevo primer ministro británico este martes 25 de octubre. Se trata del tercero en un año, quien dimitió de su puesto como ministro de finanzas con Boris Johnson en el poder, lo que provocó la renuncia del entonces líder del Partido Conservador.

