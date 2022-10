https://sputniknews.lat/20221026/podria-provocar-inestabilidad-en-el-reino-unido-las-nuevas-discusiones-sobre-las-malvinas-1131857597.html

¿Podría provocar inestabilidad en el Reino Unido las nuevas discusiones sobre las Malvinas?

El secretario de las Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, afirmó que el país reiteró e intensificó su reclamo sobre las Islas Malvinas y ganó un importante apoyo.El diplomático, que considera la situación de las Malvinas como un caso especial de colonialismo, señaló que cuenta con el apoyo de todos los países latinoamericanos y caribeños y de potencias como Rusia, China e India, así como de diferentes foros internacionales como el G77+China, Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Crisis en el Reino UnidoEn cuanto a la situación dentro del Reino Unido, Carmona cree que la inestabilidad británica favorece las reivindicaciones argentinas. En sus palabras, para el país latinoamericano es muy importante tener en cuenta lo que sucede en el contexto internacional para reclamar el pleno ejercicio de la soberanía de las Malvinas."Reino Unido está viviendo una serie de conmociones políticas que tienen que ver con una inestabilidad política expresada por el fracaso de los sucesivos gobiernos conservadores y también por la muerte de la reina [...] y, sobre todo, [está lidiando con] los aspectos que tienen que ver con las tensiones que el Reino Unido mantiene con la Unión Europea. [...] El Reino Unido no tiene otra alternativa que seguir el derecho internacional", aseguró.Por su parte, el historiador Fernando Castro, profesor de historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), cree que la crisis del Reino Unido no debería impactar en el avance de la discusión porque no ve a Argentina con la fuerza suficiente para movilizar a la comunidad internacional para presionar a los británicos, a pesar de contar con importantes apoyos."Aunque existe la cuestión [del apoyo] de China, veo que China piensa mucho más en el ámbito diplomático estratégico. China ha construido en los últimos años un protagonismo estratégico, no solo comercial", afirmó.El experto también destaca que Estados Unidos no apoya el reclamo de los argentinos, a pesar de haberse posicionado a favor de la decisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que pide la reanudación de las conversaciones.Nuevas revelaciones sobre la guerra de las MalvinasCastro cree que la publicación de nuevos documentos sobre la Guerra de las Malvinas suscita el debate, pero no ve "una perspectiva favorable desde el ámbito de la diplomacia para que este tema sea central". Estas publicaciones revelan que los británicos planeaban bombardear bases militares situadas en el sur de Argentina durante el conflicto de 1982.Guillermo Carmona subrayó que todavía hay mucho por descubrir y recordó que a principios de este año los británicos llevaban armas nucleares a la zona de las Malvinas. Sin embargo, Carmona concluyó que el papel central de la diplomacia argentina "es respetar el derecho internacional".Mientras, Castro entiende la embestida militar argentina como un "delirio bélico" de la dictadura de la Junta Militar (1976-1983), en un intento de promover la unidad nacional y legitimar el régimen. La Operación Rosario, lanzada por los militares el 2 de abril de 1982, acabó convirtiéndose en una "guerra rápida y fulminante [en la que] Argentina no estaba en condiciones de enfrentarse a Inglaterra".Agregó que la guerra fue el principal factor responsable del fin del régimen, debido a la "desmoralización" interna y externa que generó la derrota relámpago. En el conflicto murieron 649 militares argentinos y 255 británicos.

