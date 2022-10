https://sputniknews.lat/20221026/por-que-el-parlasur-denuncia-injerencia-de-eeuu-en-la-hidrovia-parana-paraguay-1131841386.html

Por qué el Parlasur denuncia injerencia de EEUU en la hidrovía Paraná-Paraguay

El Gobierno paraguayo desató un conflicto con sus socios del Mercosur al respaldar el anuncio hecho en septiembre por el embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, sobre la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el Plan Maestro para la hidrovía Paraná-Paraguay.La colaboración estadounidense para mejorar la navegabilidad fluvial "potenciará los beneficios del río Paraguay como principal canal de comercio", afirmó en septiembre el embajador estadounidense, Marc Ostfield.En diálogo exclusivo con Sputnik, Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur (Parlasur) y secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasú de Paraguay, denunció un nuevo escenario de injerencia del Departamento de Estado estadounidense en una región "que cuenta con la capacidad técnica" para generar estudios y proyectos de ingeniería hídrica autónomos.La propuesta de estudios de comportamiento y navegabilidad del río Paraguay en el tramo soberano del mismo tiene el beneplácito del Gobierno de Mario Abdo Benítez.El canciller paraguayo, Julio César Arriola, ofreció "todo el apoyo institucional que se requiera en la elaboración, diseño y ejecución" del Plan Maestro para la Hidrovía Paraná-Paraguay con colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.La importancia del río Paraguay y la Cuenca del PlataEl río Paraguay nace en el Pantanal brasileño, atraviesa el territorio paraguayo, se une al río Paraná en Argentina y desemboca en el Río de la Plata.El río Paraguay, junto con los ríos Paraná y Uruguay que desembocan al océano Atlántico a través del Río de la Plata, son parte del corredor hídrico de la Cuenca del Plata, donde se ha incrementado el tránsito de bienes, principalmente agrícolas.El aumento en la navegación de los afluentes de la Cuenca del Plata ha despertado el interés de grandes inversores extranjeros, principalmente chinos, para proyectos de infraestructura tales como dragados, puertos, entre otros.La participación de Estados Unidos en el Plan Maestro de Paraguay se enmarca en el posicionamiento del país sudamericano como enclave estratégico para los intereses estadounidenses, al ser el único país de la región que no reconoce en términos diplomáticos a China.Según Canese, "no se justifica" involucrar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el Paraguay."En toda la región, hay suficiente tecnología para hacer una planificación de la Cuenca del Plata, hay suficiente conocimiento científico y tecnológico", aclaró.Canese apuntó sus críticas al presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien "siempre ha buscado ese tipo de relacionamiento más estrecho con el Gobierno de EEUU, inclusive con las fuerzas armadas", y también cuestionó al exmandatario del Paraguay, Horacio Cartes (2013-2018), "quien firmó un acuerdo en el mismo sentido durante su mandato"."Llama la atención que no habiéndose aprobado un acuerdo formal firmado entre Estados Unidos y el Paraguay durante el periodo de Horacio Cartes, ahora sin dar participación al Congreso del Paraguay, salga esta conspiración", denunció Canese.El parlamentario del Mercosur opina que Washington "tiene una política muy claramente intervencionista, pero la cosa viene desde hace mucho tiempo. No creo que sea una cuestión personal del embajador Ostfield, sino del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene esa línea en todo el mundo", concluyó.

