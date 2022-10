https://sputniknews.lat/20221026/por-que-paralizan-la-construccion-de-una-central-nuclear-con-capitales-chinos-en-argentina-1131841806.html

¿Por qué paralizan la construcción de una central nuclear con capitales chinos en Argentina?

¿Por qué paralizan la construcción de una central nuclear con capitales chinos en Argentina?

Trabajadores sindicalizados vinculados al sector energético reclamaron al Gobierno federal por la reanudación de las obras de la Central Nuclear de Atucha III en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.La construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en el país, es uno de los proyectos de infraestructura más significativos firmados entre Argentina y China, con una inversión de alrededor de 8.300 millones de dólares.Sin embargo, la incertidumbre se apoderó de los sindicatos ligados a la construcción de la central, al confirmarse que no fue contemplada en el presupuesto del Poder Ejecutivo nacional para el año 2023."Estamos afectados y nos preocupa muchísimo la suspensión de la construcción de la cuarta central nuclear argentina", expresó el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Atucha, Ernesto Simionato.Simionato destacó que en el sector nuclear "no se puede hablar de una reactivación plena porque acaban de suspender un proyecto de semejante complejidad". La suspensión tiene no solo efectos sobre la soberanía energética nacional , señaló, sino también en el plano laboral."Si no nos tienen en cuenta dentro de su agenda, vamos a tener que protestar sea donde sea esto que quede claro, nosotros estamos para bancar a los trabajadores que estaban esperanzados con este proyecto", concluyó Simionato.El 1 de febrero de 2022, se firmó el contrato entre Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Corporación Nuclear Nacional de China para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear en el país, con una vida útil inicial de 60 años. Las obran preveían la creación de 7.000 empleos y la integración de un 40% de proveedores nacionales.

argentina

