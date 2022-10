Brasil al rojo vivo: se define una elección cerrada, polarizada e histórica

https://sputniknews.lat/20221027/brasil-al-rojo-vivo-se-define-una-eleccion-cerrada-polarizada-e-historica-1131905160.html

El presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Lula Da Silva se enfrentarán en el balotaje de unos comicios altamente polarizados, con un final muy cerrado. En otro orden, en Argentina comenzó la III cumbre de cancilleres de la Celac y de la Unión Europea. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Está en marcha la cuenta regresiva para el balotaje del domingo 30. El jefe de Estado, Jair Bolsonaro (Partido Liberal) busca la reelección presidencial ante Luiz Inácio Lula Da Silva (Partido de los Trabajadores, PT), mandatario de 2003 a 2011.Dos modelos de país se enfrentan en las urnas en la elección más polarizada de las últimas décadas. En la noche del viernes 28 se realizará el último debate televisado entre los aspirantes.A criterio del entrevistado, al presidente "le queda poco tiempo para repetir los temas planteados en debates anteriores", en particular con respecto a las acusaciones de corrupción de su rival Lula, a quien ha llamado como "exconvicto".Según los últimos sondeos, los candidatos están cabeza a cabeza, por lo que la decisión de quienes no votaron la primera vuelta será clave. En la instancia del 2 de octubre, 32,7 millones de electores no participaron de los comicios.Los comandos de campaña de ambos aspirantes buscan a conciencia a ese elector desencantado, quien puede resultar clave para el resultado final. La mayoría de los votantes, más de 156 millones, tiene decidido el voto por lo cual el margen es muy ajustado y la abstención puede marcar la diferencia.Aunque en Brasil el voto es obligatorio, históricamente la abstención suele rondar el 20% y tiende a subir en la segunda vuelta.En tanto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó investigar al equipo del mandatario Bolsonaro por presuntas irregularidades en su campaña del balotaje. El entrevistado señaló que la noticia no sorprende."No solo el TSE, sino otras instancias de la Justicia nacional investigan la campaña de Bolsonaro posibles delitos relacionados con fake news,", señaló Raimundo.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— la tercera cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea, realizada en Argentina. Dialogamos con el corresponsal de Sputnik en Buenos Aires, Juan Lehmann.El Ministro de Exteriores anfitrión, Santiago Cafiero, resaltó en diálogo con Sputnik el regreso de la reunión de este mecanismo tras cinco años de ausencia. El jerarca además ponderó además la importancia del evento en la "práctica del multilateralismo", frente a desafíos como la pospandemia y los efectos del conflicto en Ucrania.Por otra parte, en Colombia continúan las repercusiones tras el avance en el Congreso de la ley que habilita el marco jurídico para la 'Paz Total' entre el Estado y grupos armados. Sputnik dialogó con Older Cáceres, líder social del departamento de Arauca (limítrofe con Venezuela), quien resaltó el clima de incertidumbre en esta zona conflictiva, con respecto a avance de la normativa.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

