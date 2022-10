https://sputniknews.lat/20221027/economistas-bolivianos-advierten-dano-a-reservas-por-suspension-de-exportaciones-1131895116.html

Economistas bolivianos advierten daño a reservas por suspensión de exportaciones

Economistas bolivianos advierten daño a reservas por suspensión de exportaciones

SANTA CRUZ (Sputnik) — La suspensión de las exportaciones de alimentos determinada por el Gobierno boliviano impactará en las Reservas Internacionales Netas... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T17:30+0000

2022-10-27T17:30+0000

2022-10-27T17:30+0000

américa latina

bolivia

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103966/83/1039668377_0:1787:2701:3306_1920x0_80_0_0_27e03f3c527c976f3d6fbebf2d462741.jpg

"Por ningún lado tiene sentido. En realidad, creo que el Gobierno se da un tiro en el pie. Tomando en cuenta el último reporte del Banco Central de Bolivia [BCB], las Reservas Internacionales Netas [RIN], que sostienen nuestro tipo de cambio, ya están por debajo de la línea de los 4.000 millones de dólares y las divisas líquidas están apenas por encima de los 1.000 millones de dólares", explicó Juan Pablo Suárez.A partir de este jueves rige la suspensión de las exportaciones de alimentos como la soya y sus derivados, carne de res y azúcar, para evitar un desabastecimiento en el país, hasta que finalice el paro de actividades en la provincia de Santa Cruz (este), que se lleva a cabo para que el censo se realice en 2023 y no en 2024 como quiere el Gobierno.El economista opinó que la suspensión de las exportaciones de alimentos, que principalmente se producen en Santa Cruz, es una medida política, por el paro de actividades que se cumple desde el sábado.En su criterio, la única forma que el Gobierno boliviano puede incrementar las divisas es atrayendo inversión, que obviamente no está pasando en el país. Por su parte, para el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la afectación a la economía boliviana se da en dos ámbitos: la económica y la falta de credibilidad.Las exportaciones bolivianas de productos no tradicionales como el azúcar, la soya y sus derivados, carne bovina, entre otros, alcanzaron 3.037 millones de dólares al primer trimestre de 2022, 31 por ciento más a lo registrado en igual periodo en 2021.

https://sputniknews.lat/20221026/bolivia-expone-su-modelo-de-desarrollo-economico-en-cumbre-de-la-cepal-1131859644.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, 📈 mercados y finanzas