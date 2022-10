https://sputniknews.lat/20221027/eeuu-amenaza-con-acelerar-despliegue-en-europa-de-su-bomba-atomica-modernizada-1131882377.html

EEUU amenaza con acelerar despliegue en Europa de su bomba atómica modernizada

EEUU amenaza con acelerar despliegue en Europa de su bomba atómica modernizada

Moscú (Sputnik) — Estados Unidos aceleró el despliegue de una bomba atómica B61-12 modernizada en las bases de la OTAN en Europa, escribió el periódico... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T09:13+0000

2022-10-27T09:13+0000

2022-10-27T09:13+0000

defensa

eeuu

europa

bomba atómica

otan

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/19/1090451951_0:76:1700:1032_1920x0_80_0_0_bc5805f57624c739471b8afd6b6c0a93.jpg

El medio precisa que la entrega de la versión mejorada de la bomba se planeó originalmente para la primavera de 2023. Sin embargo, según un cable diplomático, los funcionarios estadounidenses en octubre afirmaron a los aliados de la OTAN durante una reunión a puerta cerrada en Bruselas que ahora se espera que esto ocurra a partir de diciembre de este año.Supuestamente, según el periódico, la iniciativa de acelerar el proceso "no tiene nada que ver con los acontecimientos actuales en Ucrania".Muchos observadores consideran que el cambio en la fecha de despliegue de la bomba atómica B61-12 modernizada en las bases de la OTAN podría exacerbar aún más la ya peligrosa situación en Europa. Al mismo tiempo, algunos expertos sugieren que la decisión de EEUU probablemente esté dirigida a Europa en mayor medida que a Rusia.Se indica que con el despliegue Washington pretende tranquilizar a sus socios de la UE.En diciembre de 2021, se informó que el complejo militar e industrial del país norteamericano entregó al Departamento de Defensa la primera muestra en serie de la bomba atómica B61-12. La bomba en versión original estuvo en servicio en EEUU durante medio siglo, desde 1968.Anteriormente, el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, apuntó que Rusia no quiere participar en la retórica nuclear, que aumentó en Occidente en las últimas semanas.El viceministro de Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov, por su parte, afirmó a Sputnik que Rusia no amenaza a nadie con el uso de armas nucleares, y es Occidente quien opta por la retórica nuclear, tratando de aparentar que Moscú se está preparando para un ataque con armas de destrucción masiva.

https://sputniknews.lat/20221024/eeuu-se-toma-en-serio-los-reportes-rusos-de-que-kiev-podria-usar-una-bomba-sucia-1131802424.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, europa, bomba atómica, otan, 🛡️ industria militar