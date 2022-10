https://sputniknews.lat/20221027/el-gobierno-de-mexico-denuncia-campana-de-descalificacion-de-informe-sobre-caso-ayotzinapa-1131902082.html

El Gobierno de México denuncia campaña de descalificación de informe sobre caso Ayotzinapa

El Gobierno de México denuncia campaña de descalificación de informe sobre caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México denunció una campaña para descalificar recientes pesquisas que descartaron en agosto pasado que los 43... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T19:04+0000

2022-10-27T19:04+0000

2022-10-27T19:04+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

caso ayotzinapa

Encinas respondió así a una pregunta sobre "El caso de Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron", un reportaje publicado por el periódico estadounidense The New York Times, el cual lo cita afirmando que un porcentaje de pruebas fueron invalidadas."Ha sido muy difícil porque es un proceso de investigación muy complejo, incluso la información que le brindamos [a The New York Times] no abordamos este tema; y yo soy el principal sorprendido", afirmó Encinas, quien también preside la Comisión de la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa.Según el texto publicado el 25 de octubre por el diario neoyorkino, Encinas comunicó en entrevista exclusiva que "mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real".La cita textual del presidente de la Comisión de la Verdad, entrecomillada, señala que "hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado".En conferencia de prensa conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas replicó que "esa idea de que yo auto descalifiqué mi trabajo, la verdad, no fue así, además sería una falta de respeto a los compañeros y compañeros del equipo que trabajaron de una manera muy seria y profesional".Reunión en IsraelEl pasado 1 de octubre, López Obrador hizo pública una carta que envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennet, en la que solicita la extradición del prófugo exdirector de la disuelta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, señalado de torturar a acusados y testigos del caso Aytozinapa.Según The New York Times, en febrero pasado Encinas voló a Israel para encontrarse a solas con Zerón, y que en una comida que duró casi tres horas le pidió información sobre los restos de los estudiantes que podría haber retenido mientras dirigió la AIC. Citando un presunto audio de la conversación, revisado por el medio, el reportaje relata que el funcionario le ofreció a Zerón el "apoyo del presidente" [López Obrador] a cambio de su cooperación.El jefe de Estado mencionó este jueves que "se iniciaron contactos con abogados, se le ofreció [a Zerón] abiertamente garantías de que el criterio de oportunidad [colaborar como testigo protegido] se cumpliría de manera puntual", pero señaló que el prófugo lo rechazó.El pasado 19 de agosto, Encinas anunció que el caso Ayotzinapa "fue un crimen de Estado", que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, y que todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

