Elon Musk entra a Twitter con un lavamanos y esta es la razón | Video

A pocas horas de lo que se espera pueda ser la mayor compra del año, el magnate Elon Musk sorprendió al mundo al entrar con un lavamanos a la sede principal de... 27.10.2022, Sputnik Mundo

El dueño de Tesla publicó un video en el que se ve cómo entra sonriente a las oficinas centrales de la red social mientras carga un lavamanos.El mensaje fue dado a conocer poco después de que escribiera en su biografía el siguiente mensaje: Chief Twit (Jefe Tuit). También cambió su ubicación a Twitter HQ, es decir, sede central de Twitter, ubicada en San Francisco. ¿Y el lavamanos?Elon Musk entró con este mueble de baño como parte de un juego de palabras. En su publicación original escribió: "Entering Twitter HQ — Let that sink in!", lo cual se puede traducir como: "Entrado a la sede de Twitter — ¡Piénsalo!" o "Entrado a la sede de Twitter — ¡Asimílenlo!". Entonces, ¿por qué el lavamanos? Porque la palabra sink también significa, de forma literal, lavamanos. Por lo tanto, la frase también podría traducirse como "Dejen entrar ese lavabo". Lo anterior fue interpretado como una señal de que el multimillonario de origen sudafricano y Twitter lograron finalmente llegar a un acuerdo para la compra de la plataforma, luego de que el pasado julio Musk desistió de la transacción.Esto provocó que los directivos de Twitter acusaran al dueño de Tesla de haberlos engañado, por lo cual iniciaron un juicio que estaba próximo a realizarse. De hecho, Musk y la red social tienen como plazo hasta el viernes 28 de octubre para cerrar la adquisición. Si no se logra, el juicio comenzará Elon Musk afirmó en su momento que su negativa a adquirir Twitter se debió a que la empresa no le pudo aclarar cuántos usuarios son reales y cuántos son bots, además de que quería reducir la oferta que inicialmente había hecho por 44.000 millones de dólares.Hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial si el hombre más rico del mundo y Twitter efectivamente llegaron a un acuerdo.

