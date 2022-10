https://sputniknews.lat/20221027/europa-gastara-mas-en-ucrania-los-temores-ante-la-posible-victoria-de-los-republicanos-en-eeuu-1131883310.html

¿Europa gastará más en Ucrania? Los temores ante la posible victoria de los republicanos en EEUU

¿Europa gastará más en Ucrania? Los temores ante la posible victoria de los republicanos en EEUU

El partido Republicano de EEUU exige cada vez más reducir la ayuda militar a Kiev, obligando a sus aliados europeos en la OTAN a contribuir más en ella. Tras... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T13:34+0000

2022-10-27T13:34+0000

2022-10-27T13:34+0000

internacional

elecciones

eeuu

otan

die welt

ucrania

europa

ayuda militar

republicanos

congreso de eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107439/44/1074394416_0:0:4097:2305_1920x0_80_0_0_149f0466286346519e33ceb8464bdc37.jpg

Los republicanos, según el periódico, cada vez piden menos ayuda militar a Kiev. Siempre han sido más aislacionistas, y sus discursos tuvieron a menudo "matices prorrusos", señala el medio.Agrega que la tendencia se está haciendo más evidente en el período previo a las elecciones de mitad de período en Estados Unidos. Los republicanos intentan presionar así a los demócratas y al presidente Joe Biden. Algunos de ellos ya están exigiendo que otros países miembros de la OTAN, en particular Europa, ayuden a Ucrania en lugar de Estados Unidos. Ucrania se convirtió incluso en "una meca internacional del blanqueo de dinero", declaró el congresista republicano Matt Getz.Las posibilidades de que él y otros políticos con semejantes puntos de vista dejen de estar en el Congreso en las próximas elecciones son muy escasas, evaluó Die Welt. Al contrario, después del 8 de noviembre, los republicanos pueden incluso reforzar su posición y asegurarse la mayoría en la Cámara de Representantes de EEUU, y las encuestas muestran buenas posibilidades de éxito. En consecuencia, también aumentará la presión sobre Alemania, Europa y otros Estados miembros de la OTAN, escribe Die Welt.Después de todo, el Congreso tiene el poder de asignar el presupuesto, y los republicanos pueden obligar a Biden a exigir más de los aliados, explicó. Más cerca de las elecciones presidenciales de EEUU en 2024, estas exigencias no harán más que aumentar. Muchos estadounidenses viven peor que los alemanes: no tienen acceso a la sanidad básica y la educación es demasiado cara. Desde el inicio de la operación militar especial, Estados Unidos suministró a Ucrania enormes cantidades de armas por un valor total de 16.000 millones de dólares, escribió Die Welt. La actual administración demócrata de la Casa Blanca sigue insistiendo en la necesidad de proteger "la libertad y la democracia" en ese país y, al mismo tiempo, en que la OTAN no debe convertirse en parte del conflicto.Por su parte, Rusia en reiteradas ocasiones advirtió que los países occidentales, al apoyar a Kiev y sus crímenes, no hacen más que prolongar las hostilidades y ellos mismos se ven cada vez más arrastrados al conflicto, dejando de ser una parte neutral. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, subrayó que el despliegue de una misión de adiestramiento para los militares ucranianos, así como el suministro de armas letales a Kiev por parte de la Unión Europea (UE), convierten al bloque comunitario en parte del conflicto. El vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, también consideró que su país se verá obligado a adoptar respuestas adecuadas, o incluso asimétricas, en contra del régimen de Kiev debido a la cada vez mayor participación de Washington en el conflicto en torno a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20221025/democratas-presionan-a-biden-para-que-negocie-con-rusia-el-fin-del-conflicto-en-ucrania-1131812480.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones, eeuu, otan, die welt, ucrania, europa, ayuda militar, republicanos, congreso de eeuu