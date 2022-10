https://sputniknews.lat/20221027/honduras-importa-frijoles-desde-nicaragua-para-combatir-a-los-especuladores-1131867897.html

Honduras importa frijoles desde Nicaragua para combatir a los especuladores

Honduras importa frijoles desde Nicaragua para combatir a los especuladores

El Gobierno de Xiomara Castro decidi贸 habilitar la importaci贸n de frijoles rojos desde Nicaragua en el marco de un plan de emergencia para evitar la escalada... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T04:15+0000

2022-10-27T04:15+0000

2022-10-27T04:15+0000

xiomara castro

honduras

nicaragua

馃搱 mercados y finanzas

especulaci贸n

abastecimiento

frijoles

importaci贸n

comida

econom铆a

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106972/67/1069726749_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_bee241c502469b06b3ecccfac8b58ff8.jpg

El abastecimiento de frijoles para la poblaci贸n hondure帽a es una de las principales preocupaciones del Instituto Hondure帽o de Mercadeo Agr铆cola (IHMA), ente gubernamental encargado del almacenamiento y distribuci贸n de alimentos b谩sicos de demanda nacional a precios justos.Alertado por los altos precios alcanzados por el popular grano, el IHMA decidi贸 fortalecer la importaci贸n de frijoles para asegurar la distribuci贸n equitativa a nivel nacional del grano por lo que resta del a帽o 2022, aumentando la reserva nacional de frijoles a 27.000 quintales.En ese marco, el 24 de octubre ingresaron desde Nicaragua alrededor de 2.000 quintales o sacos de frijoles rojos, el principal insumo alimenticio del pa铆s, con el fin de evitar la acumulaci贸n por parte de especuladores de precios en el 谩mbito alimenticio.Seg煤n 脕vila, una medida de frijol rojo en Honduras tiene un precio sugerido de 75 lempiras (3 d贸lares), pero en las 煤ltimas semanas ha alcanzado una cotizaci贸n de que ronda las 105 lempiras (4,27 d贸lares). El incremento fue, seg煤n el jerarca, "a causa del acaparamiento y la especulaci贸n".脕vila explic贸 que el Gobierno "se ve obligado a actuar" para "abastecer los mercados nacionales" ante el aumento injustificado de precios, que es producido por la especulaci贸n de los productores y no, seg煤n remarca el IHMA, de la falta de abastecimiento de frijol rojo."No hay desabastecimiento de frijoles y estamos trabajando para mantener reserva y contar con el grano en los pr贸ximos seis meses; desde la semana pasada comenzamos a sembrar frijoles y ma铆z en las estaciones experimentales de la SAG para asegurar la producci贸n de granos b谩sicos a nivel nacional", explic贸 Suazo.La ministra hizo un llamado a los productores a abandonar la especulaci贸n y "no causar miedo a la poblaci贸n de que no tenemos granos".Suazo invit贸 a los productores a buscar una soluci贸n y apoyar el "plan de emergencia" para evitar la suba en un periodo especialmente agravado por los da帽os en cultivos a ra铆z del reciente paso del hurac谩n Julia por el pa铆s.

https://sputniknews.lat/20221026/honduras-cita-a-embajadora-de-eeuu-en-protesta-por-injerencia-en-asuntos-internos-1131858637.html

https://sputniknews.lat/20221020/papa-francisco-recibe-a-presidenta-de-honduras-en-audiencia-oficial-1131687792.html

honduras

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

xiomara castro, honduras, nicaragua, 馃搱 mercados y finanzas, especulaci贸n, abastecimiento, frijoles, importaci贸n, comida