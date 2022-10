https://sputniknews.lat/20221027/militar-ucraniano-capturado-los-de-azov-mataron-a-civiles-para-quedarse-con-sus-autos--video-1131877609.html

Militar ucraniano capturado: los de Azov mataron a civiles para quedarse con sus autos | Video

Militar ucraniano capturado: los de Azov mataron a civiles para quedarse con sus autos | Video

Los militantes del batallón nacionalista ucraniano Azov (prohibido en Rusia por extremista y terrorista) mataban a los conductores cuando necesitaban... 27.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-27T02:27+0000

2022-10-27T02:27+0000

2022-10-27T02:34+0000

mariúpol

azov (batallón)

rusia

ucrania

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123689037_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_7cbe355e3598d85c6a72f1b68e839141.jpg

"A finales de marzo, tenía a mi cargo dos militares: el sargento Cherny y su esposa, también es militar. Fueron atacados, su esposa murió y él tenía dos niños pequeños en sus brazos. Me pidió permiso para llevar los niños a Zaporozhie", relató el soldado. "Él me contó que, una vez, los de Azov necesitaban un automóvil y exigieron que se lo dieran. Los propietarios se molestaron, ellos simplemente los fusilaron por un automóvil", reveló.El teniente coronel también citó como ejemplo la vez que la gente de Azov intentó salir de Mariúpol usando a los hijos de otras personas.Los que estaban en el puesto de control de alguna manera lograron hablar con los niños, y resultó que estos no eran sus padres, sino las personas que mataron a los padres de estos niños y los usaron para salir de Mariúpol", continuó el prisionero.Rusia incluyó al batallón Azov en la lista de organizaciones terroristas y la prohibió en su territorio. En agosto pasado, la Embajada rusa en Washington aseguró que Estados Unidos teme dar a conocer las acciones del regimiento nacionalista Azov, las cuales muchas veces están marcadas por crímenes y conductas inhumanas.

https://sputniknews.lat/20220825/la-embajada-rusa-en-washington-asegura-que-eeuu-tiene-miedo-de-hacer-publicos-los-crimenes-de-azov-1129733717.html

mariúpol

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mariúpol, azov (batallón), rusia, ucrania