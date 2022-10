https://sputniknews.lat/20221027/putin-afirma-que-rusia-no-tiene-ningun-interes-en-un-ataque-nuclear-contra-ucrania-1131894256.html

Rusia afirma que no tiene ningún interés en un ataque nuclear contra Ucrania

Rusia nunca dijo nada de forma proactiva sobre el uso de armas nucleares, reiteró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Club... 27.10.2022, Sputnik Mundo

Explicó que el objetivo del alboroto de hoy sobre las amenazas nucleares es primitivo: los intentos de Occidente de presionar a todo el mundo han quedado en nada hasta ahora, y buscan nuevos argumentos."Mientras existan las armas nucleares, existe el peligro de que se utilicen. El propósito del alboroto actual sobre las amenazas nucleares es muy primitivo. Este dictado de los países occidentales, el intento de presionar a los participantes en las comunicaciones internacionales, acaba en nada. Buscan argumentos adicionales para explicar que todos debemos estar juntos contra Rusia. Estimular la posibilidad de utilizar armas nucleares se utiliza para lograr estos objetivos: influir en nuestros aliados. Decirles lo terrible que es Rusia, no cooperar con ellos, no comprarles nada, no venderles nada", puntualizó.En cuanto a la central nuclear de Zaporozhie, el mandatario ruso destacó que nadie en Occidente dice que los ucranianos están bombardeando y organizan un escándalo culpando a Rusia.Además, subrayó que hubo una razón especial para que Moscú hiciera públicos los datos de los servicios especiales sobre la bomba sucia de Kiev, e incluso sabe aproximadamente donde se está fabricando el proyectil, que las tecnologías existentes en Ucrania permiten fabricar.Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos. Si bien una bomba de ese tipo no puede generar una explosión atómica, el principal peligro radica en la explosión en sí, la cual puede causar heridas graves y daños, así como provocar la desimanación de materiales radiactivos en el área.

