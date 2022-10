https://sputniknews.lat/20221027/putin-nadie-nunca-podra-dictar-a-rusia-que-sociedad-tiene-que-construir-1131891374.html

Putin: "Nadie nunca podrá dictar a Rusia qué sociedad tiene que construir"

Putin: "Nadie nunca podrá dictar a Rusia qué sociedad tiene que construir"

"Nadie nunca podrá dictar a Rusia qué sociedad tiene que construir", subrayó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Club... 27.10.2022, Sputnik Mundo

Como destacó el mandatario, Rusia no se considera enemiga de Occidente, pero hay que entender que "hay dos Occidentes": los valores tradicionales (cristianos, católicos, islámicos) y los valores agresivos, coloniales y neoliberales. Rusia nunca soportará los dictados de este último Occidente.Además, el alto funcionario añadió que Rusia no desafía a las élites de Occidente, sino que defiende su derecho al libre desarrollo. En su opinión, el significado del momento histórico actual es que todos los Estados se enfrentan a la posibilidad de una vía de desarrollo original y democrática."La nueva ley debe ser original, libre y justa. El proceso de formación de nuevas plataformas financieras es inevitable; no deben depender de un único centro de Gobierno. Hará falta un gran esfuerzo por parte de muchos países, pero se puede hacer", explicó, señalando que Occidente está utilizando ahora el dólar "como un arma".Putin aseveró que Rusia no se va a convertir en una nueva potencia hegemónica, sino que simplemente defiende su derecho a existir.A la reunión del Club de Debates Valdái de este año asisten 111 expertos, políticos, diplomáticos y economistas de 41 países. El cambio de la situación geopolítica y la renovación del sistema de asociación de Rusia influyeron en la representación geográfica de los invitados. Los participantes de Oriente Medio y el Magreb, Asia, América Latina, África y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) están mucho más representados este año. Además, también participan representantes de varios países occidentales.

