https://sputniknews.lat/20221028/bolivia-atrapada-por-el-conflicto-entre-oficialismo-y-oposicion-por-la-fecha-del-censo-1131942836.html

Bolivia, atrapada por el conflicto entre oficialismo y oposición por la fecha del censo

Bolivia, atrapada por el conflicto entre oficialismo y oposición por la fecha del censo

El Gobierno busca resolver las diferencias con la oposición para realizar el relevamiento. La región de Santa Cruz critica la medida y mantiene el paro. En otro orden, Rusia anunció el fin de la movilización, en el marco del conflicto en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-10-28T22:00+0000

2022-10-28T22:00+0000

2022-10-28T22:00+0000

en órbita

luis fernando camacho

cochabamba

santa cruz

movimiento al socialismo (mas)

luis arce

bolivia

vladímir putin

📰 conflicto en el este de ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1131947407_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_344f41e3d7b6f5ba4858a537b380db71.jpg

Bolivia, atrapada por el conflicto entre oficialismo y oposición por la fecha del censo Bolivia, atrapada por el conflicto entre oficialismo y oposición por la fecha del censo

El Gobierno dialoga con las autoridades regionales de los nueve departamentos para definir un posible cambio en la fecha del censo poblacional.El presidente Luis Arce convocó este viernes 28 a las autoridades departamentales para a un encuentro, a puertas cerradas, en Cochabamba.En paralelo al encuentro, en el departamento de Santa Cruz se cumplió el séptimo día de paro de actividades para exigir la realización del censo en 2023.Inicialmente, el censo estaba previsto para noviembre de este año. Sin embargo, el Gobierno informó su postergación para 2024 a raíz de "problemas técnicos", y que un mayor tiempo favorecerá obtener datos de calidad.El último censo nacional fue en 2012. "Santa Cruz en las últimas décadas no para de crecer. Allí se considera que hay mucha migración interna. La cifra de habitantes se prevé mucho mayor a la oficial [estimada en 3,3 millones]", recordó el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.Como respuesta a la medida del Gobierno, surgió "un gran paro de camioneros, quienes bloquean buena parte del territorio. En Cochabamba, donde estoy, no hay cómo comunicarse con Oruro o con La Paz".El departamento de Santa Cruz es gobernado por Luis Fernando Camacho, excandidato a la presidencia en 2020 y férreo opositor del oficialismo de Movimiento Al Socialismo (MAS)."En Santa Cruz, la mitad de los productos locales se producen y se exportan. Y el Gobierno no quiere que se produzcan hechos de violencia, los que han ocurrido, pero de forma esporádica", expresó el periodista.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— el fin de la movilización parcial en Rusia, en el marco del conflicto en Ucrania.Por otra parte, Brasil palpita el balotaje presidencial. En caso de perder, Jair Bolsonaro sería el primer mandatario en no ser reelecto desde la restauración democrática en 1985.En tanto, si se impone Luiz Inácio Da Silva (mandatario de 2003 a 2011), enfrentará "el reto de no gobernar solo con su partido, el de los Trabajadores", dijo el cientista político argentino, radicado en Brasil, Andrés del Río.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

cochabamba

santa cruz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, luis arce, luis fernando camacho, paro en santa cruz, paro en bolivia