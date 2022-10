https://sputniknews.lat/20221028/borrell-no-esta-al-tanto-de-la-autoria-del-sabotaje-contra-nord-stream-1131916167.html

Borrell no está al tanto de la autoría del sabotaje contra Nord Stream

BUENOS AIRES (Sputnik) — El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, señaló... 28.10.2022, Sputnik Mundo

"Yo no tengo ninguno", respondió Borrell a la pregunta de si tenían algún indicio sobre las responsabilidades del sabotaje, tras concluir la III Reunión Plenaria de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que acoge Buenos Aires.Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, señaló que la UE no pudo avanzar en las pesquisas para determinar las responsabilidades que provocaron cuatro fugas en los gasoductos.El jefe de la diplomacia europea, que hace casi un mes aseguraba que "las preocupaciones en materia de seguridad y medio ambiente" tenían "la máxima prioridad", aseveró que esas averiguaciones siguen en curso."Siguen haciéndolas; imagino que debe ser muy difícil, son aguas profundas", explicó Borrell al reconocer que no tenía "muy bien la información".Consultado sobre quiénes llevan adelante las investigaciones, el funcionario respondió que están a cargo "los países a los que les afectan en sus aguas en zona económica", pero sin precisar a través de qué organismos.En un comunicado el 28 de septiembre, el alto representante de la UE afirmó que la comunidad europea estaba "profundamente preocupada por los daños en los gasoductos 1 y 2 del Nord Stream", ya que habían "provocado fugas en las aguas internacionales del mar Báltico".En nombre de la UE, el jefe de la diplomacia también señaló que "toda la información disponible" indicaba "que esas fugas" eran "resultado de un acto deliberado".El pasado 26 de septiembre, Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia, que descubrió una cuarta fuga, se inclinaron por señalar que se trataba de un acto de sabotaje.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas, y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional con motivo de lo sucedido en los gasoductos Nord Stream.

