Canciller argentino: "La reunión CELAC-UE es esencial para el multilateralismo"

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, en declaraciones exclusivas a Sputnik, reivindicó el encuentro entre los cancilleres de la... 28.10.2022, Sputnik Mundo

Argentina fue la sede de la III Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE), llevada a cabo este 27 de octubre en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. Los ejes centrales del encuentro fueron intensificar el diálogo político, desarrollar el intercambio comercial, luchar contra el cambio climático y promover la paz."El encuentro entre la CELAC y la Unión Europea es muy trascendente por los desafíos que afronta el mundo", en referencia a la pospandemia y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo el canciller Santiago Cafiero —anfitrión de la cumbre—, en exclusiva para Sputnik.La trascendencia del multilateralismo también fue remarcada por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien, durante la inauguración del encuentro, sostuvo: "Es hora de que unamos fuerzas y no caigamos en el mundo del discurso único, respetemos la multilateralidad y crezcamos juntos".Tras el encuentro, Cafiero brindó una conferencia de prensa junto a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien afirmó que "este es el punto de partida de un encuentro: este tiene que ser el año de América Latina en Europa y de Europa en América Latina".Borrell también se refirió a un punto sensible para el país anfitrión: el peso de la deuda externa. "Apoyamos a Argentina en todo aquello en lo que podamos apoyar. Hablamos sobre el problema de la excesiva carga de la deuda que soportan muchos países como consecuencia de los desequilibrios económicos producidos durante la pandemia", destacó el diplomático.Por último, Borrell y Cafiero destacaron los acuerdos comerciales generados entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. "El acuerdo con el Mercosur puede ser un win-win [ganar-ganar] para las dos regiones, pero no se concretará de hoy para mañana", afirmó el español.Por su parte, Cafiero sostuvo que "se avanzó con listados de procedimientos productivos y de empresas productoras. Es esperanzador que Borrell y la presidencia española [de la UE] del año que viene quieran poner en el tope de la agenda el trabajo en conjunto".

