https://sputniknews.lat/20221028/el-coi-muestra-su-doble-rasero-cuando-afirma-que-el-deporte-debe-ser-separado-de-la-politica-1131923404.html

El COI muestra su doble rasero cuando afirma que el deporte debe ser separado de la política

El COI muestra su doble rasero cuando afirma que el deporte debe ser separado de la política

Medios deportivos y atletas occidentales reaccionan negativamente a nuevos casos del apartado de atletas rusos de competiciones internacionales por sanciones... 28.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-28T10:29+0000

2022-10-28T10:29+0000

2022-10-28T11:01+0000

qué pasa

rusia

coi

atletas

esquí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1131923258_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_78b99b843b4a967e046492c3ac1ccb4d.jpg

El COI muestra su doble rasero cuando afirma que el deporte debe ser separado de la política El COI muestra su doble rasero cuando afirma que el deporte debe ser separado de la política

Han pasado 8 meses desde que el 28 de febrero pasado el Comité Ejecutivo del COI recomendó impedir que los atletas de la Federación de Rusia y Bielorrusia compitan en el extranjero, incluso en estado neutral, y esto se hace para las competiciones de atletismo en casi todos los tipos (excepto tenis, ciclismo, ajedrez, judo y sambo).El máximo directivo del COI, Thomas Bach, explicó la decisión antirrusa y antibielorrusa primero, por la protección discriminatoria de la seguridad de los representantes de ambos países, luego, por la excepcionalidad de los acontecimientos en Ucrania y, finalmente, por la preocupación y protección que —recalcó— urge el movimiento olímpico presionado por los Gobiernos de los países occidentales.Al mismo tiempo, el burócrata alemán no se cansó de repetir que la intervención de la política en el deporte es mala, y admitió que se vulneraron los derechos de los deportistas en esta situación.En una reciente entrevista a Corriere della Sera, Bach declaró: "Nuestra misión pacífica está fallando, debido a esto, los atletas rusos y bielorrusos ahora están pagando, el deporte se está convirtiendo cada vez más en un pretexto para la presión política. Los iraníes pueden no querer competir con los estadounidenses, los palestinos pueden rechazar a los israelíes, etc. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, incluso en los deportes. Siempre hay alguien que exige sanciones. El deporte está dividido y nosotros también lo estamos".Los eventos en Ucrania "definitivamente no fueron iniciados por atletas rusos, aquellos que se han distanciado de ellos deberían poder competir bajo una bandera neutral, nuestro objetivo es volver a participar en competiciones atléticas con pasaportes rusos que no apoyan estos eventos", declaró aparentemente neutral el dirigente del movimiento olímpico.La descabellada propuesta de Thomas Bach fue inmediatamente parada por el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozdniakov, quien escribió en las redes sociales:"En una situación creada artificialmente por las recomendaciones del Comité Ejecutivo del COI, nuestros atletas, de hecho, se ven obligados a violar las leyes de su país y la Carta Olímpica".A su vez, el vice primer ministro ruso Dmitri Chernishenko manifestó en declaracioness a la prensa que "el deporte debe, independientemente de las circunstancias, permanecer al margen de la política, y es inaceptable utilizar a los deportistas como rehenes en aras de satisfacer las demandas de determinadas fuerzas geopolíticas"."Los atletas rusos son patriotas y no vendepatrias, nuestros atletas han experimentado la actitud sesgada, de las organizaciones deportivas internacionales, incluido el COI, durante varios años, su eliminación de las competiciones se ha convertido en un apogeo", agregó.¿Qué han logrado los oponentes de Rusia? De hecho, privaron al deporte mundial de objetividad, sana competividad y entretenimiento.El 19 de octubre, el presidente del COI, Thomas Bach, anunció la extensión de las medidas para evitar que atletas de Rusia y Bielorrusia participen en competencias internacionales. El anuncio fue hecho en el marco de la Asamblea General de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en Seúl, Corea del Sur.Según Bach, la base de la misión del COI "sigue siendo la competencia sin matices políticos", pero la organización supuestamente se ha encontrado en un "dilema insoluble".Las delegaciones de Rusia y Bielorrusia también asisten a la Asamblea General en la que 11 de sus participantes se opusieron a la medida antirrusa y antibielorrusa. Son: Suiza, Montenegro, Kosovo, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe.En resumen dijeron: "La ausencia de los rusos es una situación estúpida".Mientras, en Noruega, la eliminación de los rusos se convirtió en el tema del díaLa mayoría de la gente habla de la decisión aprobada por el Consejo de la Federación Internacional de Esquí (FIS), en su reunión en Soelden, Noruega.El influyente medio de prensa del país, NRK, colocó la noticia de la suspensión de los esquiadores rusos en la portada de su sección de deportes.A su vez, el esquiador noruego Johannes Hosflot Klæbo, único rival del líder mundial del esquí de fondo, el ruso Alexandr Bolshunov, dijo que "sin los rusos, no somos nadie. Necesitamos que se les permita competir lo antes posible. Si no están los rusos Bolshunov, Teréntiev y otros esquiadores, no tendremos con quién competir".Los franceses también extrañarán a Bolshunov y StepanovaEl portal francés Ski-Nordique también se mostró descontento con la decisión de la FIS y espera las peores consecuencias posibles."La ausencia de los rusos en la Copa del Mundo no cambiará casi nada en el esquí alpino y los saltos de esquí, pero afectará seriamente al esquí de fondo", señala el medio que cataloga a Rusia como "uno de los dos primeros en este deporte".Por otro lado, el conocido analista Alejandro Wall, en su artículo publicado en The Washington Post, enfatizó que "las sanciones impuestas al deporte ruso no ayudan a Ucrania, solo alimentan la rusofobia".Seguidamente se pregunta: "¿Es justo que los deportistas paguen por las decisiones de su Gobierno? ¿Ocurrió lo mismo con otras invasiones?"El experto recordó las medidas restrictivas que en ocasiones anteriores había aprobado el COI. Los derrotados de la Primera Guerra Mundial no fueron invitados a los Juegos de Amberes 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón no participaron en la Olimpíada de Londres 1948. La antigua Yugoslavia tampoco lo hizo en Barcelona 92, con el fondo de la guerra de los Balcanes."Pero en ningún caso la marea de sanciones se expandió tanto como con Rusia, donde no fue solo el deporte olímpico. Por la diversidad de las disciplinas, lo más cercano fue el boicot deportivo contra Sudáfrica durante los años del apartheid, que incluía un registro de contactos de atletas, equipos o federaciones que violaran el aislamiento", denunció Alejandro Wall.Estados Unidos, en cambio, no sufrió castigos deportivos por ninguna de sus excursiones de guerra. Pero el mítico boxeador Muhamad Alí se encontró en la cárcel y fue despojado de sus títulos por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Y los atletas John Carlos y Tommie Smith fueron apartados del olimpismo por su protesta con el saludo del Black Power en México 68, concluye el analista estadounidense.Sea como fuera, la vida deportiva en Rusia continúa, además, este año, las competiciones han experimentado un impresionante aumento en cantidad y calidad, congregando estadios llenos de bote a bote.Estos días, además de los partidos de la Premier Liga rusa de fútbol, se vienen llevando a cabo los encuentros correspondientes al campeonato de hockey sobre hielo, el torneo nacional de voleibol femenino y masculino; y el Gran Prix de Rusia de patinaje sobre hielo, con la participacion de las mejores patinadoras del mundo, entre ellas Kamila Valíeva, Alexandra Trúsova, Yevguenia Medvédeva, y Elizaveta Tujtamísheva.A los aficionados de este bello deporte estos nombres lo dicen todo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

rusia, coi, atletas, esquí, аудио