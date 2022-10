https://sputniknews.lat/20221028/gran-bretana-padece-una-peruanizacion-de-su-sistema-politico-1131915646.html

"Gran Bretaña padece una peruanización de su sistema político"

"Gran Bretaña padece una peruanización de su sistema político"

Tras la asunción de Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro de Gran Bretaña, el internacionalista argentino Juan Pablo de María dialogó con GPS Internacional... 28.10.2022, Sputnik Mundo

El rey Carlos III del Reino Unido nombró al exsecretario de Hacienda Rishi Sunak como primer ministro y le encargó formar un nuevo Gobierno. De esta manera, Sunak se convirtió en el tercer jefe del Ejecutivo británico en lo que va de año y su principal tarea será solucionar los problemas de la crisis económica y política que afectan al país.Rishi Sunak viene del sector del capitalismo financiero, "habiendo sido un importante empleado de Goldman Sachs", indicó. En este sentido, "ha sido parte de esa gran banca internacional que quebró por el año 2008, desencadenando la gran crisis financiera y política mundial, cuyas consecuencias el sistema internacional todavía sigue padeciendo", expresó el internacionalista argentino. Por tanto, "su llegada a Downing Street sorprendió a muchos, ya que se esperaba el retorno de Boris Johnson", añadió.¿Qué se espera de su política exterior hacia Rusia?En materia de política exterior, "Sunak tiene el gran desafío de sanear las relaciones con Rusia, porque no nos olvidemos que la sociedad británica está demandando respuestas ante la crisis energética y la consecuente suba de precios", expresó. De seguir apoyando a Ucrania, "eso le generaría a Gran Bretaña no sólo un problema energético, sino también económico, financiero e institucional", indicó. Ello es de interés porque "el país sigue siendo uno de las potencias centrales del sistema internacional", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la socióloga ecuatoriana Irene León, con quien dialogamos sobre las implicaciones de los acuerdos entre los movimientos indigenistas y el Gobierno ecuatoriano.Sabor amargo tras los acuerdos entre Lasso y organizaciones indigenistasRepresentantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena definirán la hoja de ruta para dar cumplimiento a los 218 acuerdos alcanzados luego de 90 días de diálogo. Sobre ello, "en el país no hay una posición consensual hacia el resultado de estos diálogos", indicó León. En este sentido, "existe una falta de consenso en temas clave y se produjo un desplazamiento de propósitos y escenarios", añadió.En este marco, "uno de los temas más polémicos es el que tiene que ver con los precios de los combustibles", indicó. Allí la reivindicación inicial era la del derecho a los "servicios y bienes que se necesitan para la supervivencia como parte de los derechos ciudadanos", dijo. Sin embargo, "eso se desplazó a una negociación de focalización, negociando aspectos técnicos con regateo de precios", indicó. Es con ese tono que empieza "esta mesa de implementación sobre unos acuerdos mínimos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la incidencia de las potencias emergentes en los procesos geopolíticos de un mundo en transición.Festival de música en MaldonadoEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el gestor cultural Diego Bernabé, con quien dialogamos sobre la nueva edición del Festival Música de la Tierra, que se desarrollará el 12 y 13 de noviembre en la Fundación Pablo Atchugarry.

