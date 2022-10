https://sputniknews.lat/20221028/la-exministra-marina-silva-quiere-que-brasil-retome-su-protagonismo-ambiental-1131935482.html

La exministra Marina Silva quiere que Brasil retome su protagonismo ambiental

La exministra Marina Silva quiere que Brasil retome su protagonismo ambiental

SAO PAULO (Sputnik) — La ministra de Ambiente brasileña durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), Marina Silva, afirmó que pretende que el... 28.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-28T17:24+0000

2022-10-28T17:24+0000

2022-10-28T17:25+0000

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

marina silva

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1131935263_0:70:367:276_1920x0_80_0_0_d4e757d7f60bec05a0b4ce3e50afc9f4.jpg

"Queremos hacer que Brasil retome su protagonismo. Brasil fue el primer país que lideró los procesos de reducción de dióxido de carbono cuando estuvimos en la COP14, cuando todo comenzó, y hoy somos el país que fue responsable de deforestar, desde 2016 a 2018, el 80 por ciento de las áreas protegidas", expresó Silva en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por los exministros de Ciencia, Tecnología y Educación, Aloysio Mercadante, y de Relaciones Exteriores, Celso Amorim.Silva consideró que será un trabajo difícil para Lula, en caso de imponerse el 30 de octubre, encauzar una política ambiental en el contexto de cambio climático que sufre el mundo y los últimos cuatro años de "insuficientes" medidas por parte del Gobierno de Bolsonaro.Sin embargo, se mostró confiada en "colocar a Brasil en una trayectoria virtuosa como la que estuvo anteriormente" y revertir el estigma de "paria ambiental" en que, estimó, se convirtió el país.Asimismo, la exministra se refirió al 40% de la reducción de bosque nativo en el mundo, del cuál es responsable este país sudamericano, y apuntó contra el negocio agroindustrial."[Surge] la necesidad de que todos los demócratas caminen juntos para defender a la democracia y en ese contexto el presidente Lula se comprometió públicamente con una política ambiental que considera una de las más agotadas (…) La política ambiental brasileña será transversal y no sectorial, como tenemos inclusive cuando era ministra, será una política de ministerio de agricultura, de ministerio de transporte, de ciencia y tecnología".Entre los retrocesos de la administración Bolsonaro, Silva destacó los recortes presupuestarios, la reducción de las inspecciones, las amenazas a la legislación y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono.De hecho, el objetivo era reducir las emisiones en un 50% para 2030, pero ocurrió un aumento del 12%.Para la exministra, la preservación de la Amazonía requerirá una amplia e intensa cooperación entre los países que abarca dicho bioma para combatir el crimen organizado que se ha asentado en la región."Brasil jugará un papel central en la articulación con nuestros vecinos (…) No estamos planteando el fin del Brasil agrícola sino que sea un Brasil agrícola pero con otras prácticas que eviten la deforestación", agregó.Por último, Silva expresó que el proyecto de Lula apunta a la prosperidad económica, protegiendo al pueblo, pero también con una agenda verde que proteja el medio ambiente."Necesitamos un desarrollo sostenible, y no el tipo de desarrollo que estamos viendo ahora. Esto quiere decir, un país medioambientalmente sostenible, políticamente democrático y socialmente desarrollado", acotó.Por su parte, el exministro brasileño de Ciencia, Tecnología y Educación, Aloysio Mercadante, rechazó la noción de que la soberanía avale la destrucción de la Amazonía, en dialogo sobre temas ambientales con reporteros extranjeros que cubren la segunda vuelta presidencial, el próximo domingo.Lula da Silva y Jair Bolsonaro se medirán en una segunda vuelta presidencial este 30 de octubre luego de que el primero obtuviera el 48,43% de los votos y el segundo 43,20.Quien gane gobernará el quinto país más grande del mundo durante los próximos cuatro años.

https://sputniknews.lat/20221008/lula-y-cardoso-sellan-alianza-previo-a-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-en-brasil-1131301935.html

https://sputniknews.lat/20221025/no-solo-presidente-todo-lo-que-se-define-en-brasil-este-30-de-octubre-1131809169.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, elecciones generales en brasil (2022), marina silva, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro