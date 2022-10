https://sputniknews.lat/20221028/la-onu-llama-a-garantizar-el-acceso-al-mercado-internacional-para-fertilizantes-rusos-1131938650.html

La ONU llama a garantizar el acceso al mercado internacional para fertilizantes rusos

Este 28 de octubre el Ministerio del Interior de Rusia informó que el 80% de los fertilizantes que el país está dispuesto a donar a las naciones más pobres se encuentra bloqueado en almacenes de Letonia y el otro 20%, en puertos de Estonia, Bélgica y Países Bajos.El vocero agregó que el secretario general de la ONU, António Guterres, la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, y otros pasan mucho tiempo trabajando en eliminar las barreras que puedan existir."Debemos garantizar que los fertilizantes lleguen a donde sea necesario", subrayó.El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.En septiembre pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que van a países de la Unión Europea.Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, apuntó que las cláusulas del acuerdo concernientes a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre.

