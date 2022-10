https://sputniknews.lat/20221028/mexico-a-un-paso-de-dar-golpe-a-la-comida-chatarra-1131913714.html

México, a un paso de dar golpe a la comida chatarra

México, a un paso de dar golpe a la comida chatarra

28.10.2022

De acuerdo con el fondo de las naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad en el país, situación que se presenta con mayor frecuencia en los estados del norte y en comunidades urbanas.La actual iniciativa fue enviada al Senado para su discusión. Si es aprobada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá 180 días desde su derogación para cumplir con las normativas. Las autoridades educativas y sanitarias tendrán que vigilar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones que tendrán un impacto en las cooperativas, establecimientos de consumo escolar, comedores y máquinas expendedoras o sus equivalentes, que deberán tener el compromiso de fomentar estilos de vida mucho más saludables en la alimentación de los estudiantes al ofrecer alimentos balanceados y nutritivos.Dentro de los motivos, que se argumentaron para lograr 479 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones se encuentran que México está entre los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial, ya que uno de cada tres niños y adolescentes mexicanos presenta dicha condición y a la vez padecen desnutrición crónica.La reforma considera que en el país existe un ambiente obesogénico que impacta a los niños y adolescentes en el que existe una oferta omnipresente de productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional que se acompañan de estrategias publicitarias. Ello, ha ocasionado que ocho de cada 10 niños consuman de manera cotidiana bebidas azucaradas, botanas y otros productos no saludables.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayormente mal nutrido, de acuerdo con sus datos, el 44% de los niños de 6 a 23 meses de edad no consume frutas ni verduras y el 59% no consume huevos, leche, pescado ni carne; por otro lado, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por última ocasión en 2020, la prevalencia de sobrepeso recae con más fuerza en los menores de 8 años, 24% de los menores en esta edad tienen sobrepeso.Entre los problemas de salud que pueden presentar los menores con obesidad se encuentran: hipertensión arterial, colesterol alto y por lo tanto, riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 además de ser propensos a ser adultos obesos. Problemas respiratorios como asma, apnea de sueño y enfermedades del hígado, entre otras.

