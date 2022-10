https://sputniknews.lat/20221028/polonia-publica-la-lista-de-sus-demandas-a-alemania-para-resarcir-el-dano-de-la-guerra-1131925905.html

Polonia publica la lista de sus demandas a Alemania para resarcir el daño de la guerra

VARSOVIA (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Polonia publicó la lista completa de las pretensiones que el país formula a Alemania por el daño ocasionado... 28.10.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, las autoridades polacas declararon que exigen que Alemania pague 6,2 billones de eslotis (1,3 billones de dólares) como compensación del daño infligido durante la última conflagración mundial. La Cancillería polaca envió la respectiva nota a Alemania a principios de este octubre.El Gobierno alemán declaró en numerosas ocasiones que no le pagará nada a Polonia, por sostener que el asunto del resarcimiento financiero quedó resuelto hace décadas, pagándole bastante, y que no existe motivo para poner en tela de juicio la renuncia por Polonia en 1953 a su derecho a reclamar compensaciones.En la lista de pretensiones publicada hoy se señala que Varsovia exige "pagar compensación por el daño material y no material de 6,22 billones de eslotis [cerca de 1,3 billones de dólares] a las víctimas de la agresión y la ocupación alemana y sus familiares, así como tomar medidas sistémicas en Alemania respecto a la devolución de los valores culturales que fueron robados a Polonia y se encuentran en el territorio alemán".Varsovia también insiste en la "devolución de los activos y los pasivos de los bancos y las organizaciones crediticias de Polonia saqueados por el Estado alemán entre 1939 y 1945; en la amortización de la deuda que surgió como resultado de la actividad de rapiña de las organizaciones crediticias que financiaban las criminales operaciones militares del Tercer Reich".La demanda plantea que se efectúe la exculpación plena de los activistas polacos asesinados en preguerra, que se compense el daño sufrido por las organizaciones polacas que funcionaban en Alemania.Que se efectúe una plena regulación del estatus de los polacos y las personas de procedencia polaca residentes en Alemania, restableciendo su estatus de minoría étnica y la enseñanza de su lengua natal.Además, que Alemania coopere con la República de Polonia en el asunto de perpetuación del recuerdo de las víctimas polacas de la II Guerra Mundial.En la nota se exige que las autoridades de Alemania tomen medidas eficaces para ofrecer a su sociedad "un cuadro verídico de la guerra y sus consecuencias", especialmente del daño ocasionado a Polonia y su pueblo.

