https://sputniknews.lat/20221028/uruguay-retoma-debate-sobre-proyecto-de-cooperacion-en-defensa-con-eeuu-1131914708.html

Uruguay retoma debate sobre proyecto de cooperación en defensa con EEUU

Uruguay retoma debate sobre proyecto de cooperación en defensa con EEUU

MONTEVIDEO (Sputnik) — Un proyecto de acuerdo de cooperación en defensa entre EEUU y Uruguay, que podría permitir la instalación de bases estadounidenses en... 28.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-28T06:55+0000

2022-10-28T06:55+0000

2022-10-28T07:05+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

uruguay

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1112697716_0:95:1800:1108_1920x0_80_0_0_9bd1132ce66a3d2ee88a66925b04f335.jpg

El analista Julian González Guyer, doctor en Ciencia Política, especializado en seguridad internacional, defensa y relaciones civiles militares, advirtió, en diálogo con Sputnik, que este proyecto plantea la posibilidad de la construcción de bases de EEUU en Uruguay, lo que significaría un "daño para la soberanía del país".Pero senador por el oficialista Partido Nacional (centroderecha) Gustavo Penadés lo desmintió, en conversación con este medio, y dijo que el proyecto implica solo "algún tipo de inversión en construcciones" pero no la presencia permanente de las fuerzas estadounidense en territorio uruguayo.Mientras, el presidente de la Comisión de Defensa del opositor Frente Amplio (centroizquierda), León Lev, admitió en diálogo con Sputnik que el proyecto es "ambiguo" en ese punto, por lo que prevé una "discusión profunda" en el Parlamento.El texto del Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.Sputnik solicitó comentarios al Ministerio de Defensa de Uruguay para conocer los contenidos del proyecto de acuerdo, pero desde la cartera se afirmó que no se darían declaraciones y que el ministro, Javier García, hará las explicaciones pertinentes solo cuando deba concurrir a informar ante el Parlamento.El proyecto se define como "un convenio complementario" de "prestación recíproca" de "apoyo logístico, suministros y servicios". En el escrito se señala que Uruguay y EEUU manifiestan su "deseo de mejorar la interoperabilidad, preparación y eficiencia de sus respectivas fuerzas militares a través de una mayor cooperación logística".Se sostiene que la finalidad del acuerdo es "facilitar el apoyo logístico" entre ambos países durante "ejercicios combinados, adiestramiento, desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas".Su artículo segundo consagra un acuerdo para la "provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte (incluyendo transporte aéreo), petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), servicios de almacenamiento, utilización de instalaciones, servicios de capacitación, piezas y elementos de repuesto, servicios de reparación y mantenimiento, servicios de calibración y servicios portuarios".Soberanía amenazadaGonzález Guyer, profesor de la estatal Universidad de la República e investigador, advirtió que si bien el proyecto es un acuerdo bilateral, es "muy claro" que en los hechos habilitará más que nada acciones de EEUU."Cuando uno lee el proyecto, tiene que darse cuenta de que si bien es un acuerdo bilateral, es decir que las cosas valen tanto para Uruguay como para EEUU —por ejemplo en materia de suministro de servicios que se pueden prestar mutuamente—, es muy claro que en realidad son cosas que Uruguay le va a permitir hacer a EEUU, porque el país latinoamericano no tiene capacidad para hacer cosas en EEUU. Además, la iniciativa es de EEUU y está redactado en los términos que propuso. Lo más llamativo de todo es la referencia a las bases y eventualmente la construcción de bases a los efectos de brindar servicios", indicó.El experto recordó que el proyecto fue tratado inicialmente en 2012, durante la gestión del entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, bajo el Gobierno de José Pepe Mujica (2010-2015), pero que en su momento no contó con el apoyo del Parlamento."El convenio habilita la posibilidad de que EEUU construya una base o ayude en la construcción de una base que sea utilizada por EEUU. El texto, tal cual está ,planteado es excesivamente vago para que sea aprobado por el Parlamento en el que Uruguay se compromete con otro país", afirmó.El experto advirtió que, "si el Parlamento lo autoriza, que es el organismo que tiene como cometido aprobar los convenios internacionales de Uruguay, implica una pérdida de soberanía sobre una parte del territorio".Acuerdo estándarPor su parte, el senador Penadés aseguró que "no existe" la posibilidad de la instalación de bases de EEUU en Uruguay, y consideró que esa interpretación es una "barbaridad" (disparate).El legislador señaló que que se trata de un "acuerdo estándar" como los que se han venido firmado en materia de cooperación en defensa con EEUU y otros países.El senador sostuvo que la cooperación entre EEUU y Uruguay es "importante", ya que se han "logrado donaciones de material de todo tipo durante toda la historia y ha habido cooperación en materia de instrucción que busca una mejor capacitación de nuestros efectivos"."Lo que hace el proyecto es dejar establecida cosas que en el pasado se hacía de hecho. En el pasado EEUU ayudó a la construcción de una importante policlínica en la zona de Santa Catalina [en Montevideo] durante el Gobierno del Frente Amplio", afirmó.Consultado sobre a qué alude el proyecto cuando se refiere a "operaciones en bases [y la construcción correspondiente a ese apoyo]" , sostuvo que se refiere a "infraestructura" que se edifica en "materia de cooperación". Puso como ejemplo la construcción de un "salón, local, hospital"."Ambiguo"Por su parte, Lev afirmó que el proyecto es "ambiguo" por lo que generará una "discusión muy profunda" en el Parlamento.Señaló que, en general, los acuerdos con países extranjeros toman meses o años para aprobarse."Un tema de esta naturaleza, con las ambigüedades sobre todo con esta potencial base, va a generar un debate profundo. El Gobierno uruguayo no propone el acuerdo, hace un esquema con EEUU y propone lo que Washington aspira. No es que el Gobierno lo proponga, es lo que propone EEUU. Pero en política uno nunca se debe apresurar. Uno tiene que analizar con cautela y ver las acciones del sistema político", agregó.

https://sputniknews.lat/20221024/todo-sobre-el-plan-condor-de-eeuu-en-america-revelan-informacion-inedita-1131802760.html

https://sputniknews.lat/20220112/de-obama-a-mujica-cuando-eeuu-quiso-usar-a-sudamerica-para-cerrar-guantanamo-1120240721.html

https://sputniknews.lat/20210120/armada-uruguaya-no-acepta-colaboracion-de-eeuu-para-controlar-pesca-ilegal-1094164155.html

uruguay

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 opinión y análisis, uruguay, eeuu, 🛡️ fuerzas armadas