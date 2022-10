https://sputniknews.lat/20221028/zelenski-puede-usar-una-bomba-sucia-a-pedido-de-eeuu-pese-a-que-eso-destruya-a-ucrania-1131934714.html

Zelenski puede usar una "bomba sucia" a pedido de EEUU pese a que eso destruya a Ucrania

Zelenski puede usar una "bomba sucia" a pedido de EEUU pese a que eso destruya a Ucrania

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Ucrania, Volodímir Zeleneski, podría usar una "bomba sucia" si se lo pide EEUU a pesar de que eso destruya su país... 28.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-28T17:15+0000

2022-10-28T17:15+0000

2022-10-28T17:15+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

volodímir zelenski

ucrania

eeuu

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

europa

bomba sucia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1122844212_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_5858223e2e47b6346c4c5b83870d0abb.jpg

Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos que no puede generar una explosión atómica, pero puede causar heridas graves y daños al estallar, así como provocar la diseminación de materiales radiactivos en el área."El conflicto se soluciona con un compromiso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] de que no se va a instalar en Ucrania, es lo único que está pidiendo Rusia. EEUU no lo quiere hacer porque quiere prolongar la guerra, total, se libra muy lejos, los millones de refugiados no llegan a EEUU, si hay una explosión de una bomba sucia, la toxicidad del aire difícilmente llegue hasta Nueva York y el señor Zelenski es un sinvergüenza, se presta a una maniobra absolutamente contraria al interés de Ucrania. Pasará a la historia como uno de los personajes más sanguinarios que se ha conocido", añadió el analista.Borón, doctorado en la Universidad de Harvard, sostuvo que el "clima internacional está tenso" y advirtió que se está "a pocos pasos de que se produzca una nueva guerra mundial"."Me parece que es parte de una apuesta alocada de EEUU para tratar de mantener algo que es imposible como es su primacía absoluta en el escenario mundial. Eso es historia del pasado, sin embargo, quiere mantenerse vivo apelando formas inéditas de violencia. EEUU provocó la guerra en Ucrania, desde 1992 decía que quería procurar destruir a Rusia, una forma de hacerlo es provocarla desde Ucrania para debilitarla tanto que Rusia dejaría de ser un actor significativo en la escena mundial y con ello EEUU no tendría rivales a la vista", agregó.El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) enviará una misión a la central nuclear de Chernóbil en las próximas dos semanas, anunció el director general del organismo, Rafael Grossi.El 24 octubre Grossi informó en un comunicado que los expertos del OIEA se están preparando para visitar dos instalaciones nucleares en Ucrania en los próximos días, tras haber recibido informes de actividad sospechosa realizada en ellas.Previamente, fuentes de varios países, incluida Ucrania, informaron de los preparativos de Kiev para una provocación en el territorio ucraniano con el uso de la llamada "bomba sucia".El 23 de octubre, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, expresó a sus homólogos de Francia, Turquía y el Reino Unido, la preocupación ante posibles provocaciones por parte de Kiev con el uso de 'bomba sucia'.Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, aseguró el mismo día que Kiev no dispone en su arsenal de este tipo de armas, ni tiene planes de obtenerlas.

https://sputniknews.lat/20221025/por-que-es-peligroso-que-kiev-se-prepare-para-utilizar-una-bomba-sucia-1131832014.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, europa, bomba sucia